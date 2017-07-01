Митрополит Иларион: монархия имеет преимущества перед другими формами правления

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Монархическая форма правления имеет преимущества по сравнению с выборными и положительно зарекомендовала себя в истории, заявил митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия".
"Мое личное мнение заключается в том, что человек, который помазывается на царство священнослужителями, человек, который получает не просто мандат от избирателей на правление на какой-то определенный срок, но получает санкцию от Бога через Церковь на свое правление, и оно является пожизненным до тех пор, пока он не передаст власть своему наследнику - это, конечно, та форма правления, которая себя в истории положительно зарекомендовала и которая имеет много преимуществ по сравнению с любыми выборными формами правления", - сказал он.
Священнослужитель отметил, что церковь занимает нейтральную позицию к любой власти, не попирающей христианские традиции и обычаи. "Церковь ко всякой власти относится лояльно до тех пор, пока власть не начинает призывать к действиям, идущим вразрез с христианской нравственностью», - подчеркнул митрополит.
Он добавил, что, если в обществе начнется дискуссия о восстановлении монархии в России, церковь примет активное участие в диалоге со всеми сторонами.
В 2017 году в России отмечается 100-летие с момента отречения императора Николая II от престола и ликвидации монархической формы правления. Впоследствии члены царской семьи были расстреляны. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) причислила Николая II, императрицу Александру Федоровну, цесаревича Алексея, великих княжон Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию к лику святых как принявших мученическую кончину.