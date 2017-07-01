Бастрыкин проверил работу подразделений СК в Крыму

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел 1 июля в Симферополе оперативное совещание с участием руководителей следственных управлений СК по Республике Крым и Севастополю, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей следственных управлений об итогах работы за пять месяцев 2017 года, о ходе и результатах расследования особо важных уголовных дел, находящихся в их производстве, - сообщила представитель СК. - По итогам Александр Бастрыкин дал конкретные поручения, а также обратил внимание на необходимость соблюдения уголовно-процессуальных сроков предварительного следствия и качественного расследования преступлений, на работу с обращениями граждан и кадровое обеспечение".
Кроме того, он возложил цветы к мемориальной плите на аллее Памяти "Сирень победы", посвященной фронтовикам-ветеранам, работавшим следователями и принимавшим участие в Великой Отечественной войне.
Аллея была заложена 18 апреля 2015 года по инициативе руководителя ГСУ СК по Республике Крым генерала-лейтенанта юстиции Михаила Назарова. Совместно с ветеранами следствия было высажено 70 кустов сирени как дань памяти ветеранам и тем, кто не вернулся с войны.