Мэрия Москвы рекомендует автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за непогоды

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Департамент транспорта мэрии Москвы рекомендует автомобилистам пересесть на городской транспорт из-за ухудшения погодных условий.

"Транспортный комплекс Москвы предупреждает, что в ближайшие часы возможно ухудшение погодных условий <...>, - говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса Москвы. - При неблагоприятных погодных условиях возможно ухудшение видимости и рост числа ДТП, что может привести к осложнению дорожной ситуации. Рекомендуем отказаться от использования личного автомобиля и воспользоваться городским транспортом".

Транспортный комплекс столицы также порекомендовал автомобилистам по возможности не парковать машины под деревьями и вблизи слабо укрепленных конструкций.

Ранее региональный главк МЧС РФ предупредил о том, что в ряде регионов Центрального федерального округа в выходные вновь ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра.