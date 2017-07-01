Подразделения МЧС в ПФО переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Подразделения МЧС в Приволжском федеральном округе переведены в режим повышенной готовности в связи с угрозой проливных дождей с грозой, от которых уже пострадали 11 регионов Центрального федерального округа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

"В соответствии с прогнозом, поступившим от Росгидромета, на территории ряда субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов в период с 1 по 2 июля ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Под влияние атмосферных фронтов попадают Белгородская, Брянская, Воронежская, Владимирская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области, Республики Марий-Эл, Татарстан, Мордовия и Пермский край", - уточнил собеседник агентства.

На территориях этих регионов ожидаются сильные осадки, град и порывы ветра до 18-22 м/с. В отдельных районах Башкирии порывы ветра могут достигать 25 м/с.

"В целях минимизации возможных рисков и исключения возникновения чрезвычайных ситуаций подразделения МЧС России Приволжского федерального округа переведены в режим "повышенная готовность", - сказал собеседник агентства. С 30 июня в режиме повышенной готовности несут службу подразделения МЧС в Центральном федеральном округе.

Центральный региональный центр МЧС России рекомендует населению по возможности не покидать свои дома, избегать широкоформатных и слабо укрепленных конструкций, деревьев и кровель зданий.

В пятницу Москва и 11 регионов ЦФО уже пострадали от ненастья. Были повалены свыше 1400 деревьев, около 1200 из них в Москве, повреждены кровли 47 многоэтажных, частных жилых домов и административных зданий. Были затоплены дороги и улицы, повреждены более 100 машин. От удара стихии погибли два человека в Москве и области, еще 22 пострадали, 16 из них в Москве, трое в Подмосковье и трое - в Калужской области.