Жители Подмосковья требуют закрыть свалку "Торбеево" в Люберцах

Митинг жителей городского округа Балашиха против организации новой свалки рядом с закрытым в 23 июня полигоном ТБО "Кучино" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Митинг за скорейшее закрытие мусорного полигона "Торбеево" в Люберецком городском округе Подмосковья прошел в субботу в смежном с ним Балашихинском округе, где 23 июня с широким общественным резонансом был закрыт полигон ТБО "Кучино", передает корреспондент ТАСС.

На митинг собрались жители Люберецкого и Балашихинского округов, которые опасаются, что после закрытия Кучинского мусорного полигона экологическая ситуация вокруг Торбеевской свалки значительно ухудшится. Граждане полагают, что именно сюда будет перенаправлен поток отходов с Кучино, на 80% сформированный Москвой.

Они требовали закрытия Торбеево, контроля хода предварительных работ и предстоящей рекультивации Кучинской свалки. Также активисты попросили решительно внедрить раздельный сбор мусора в регионе и ужесточить контроль за использованием средств, собранных с эксплуатирующих полигоны компаний за негативное воздействие на окружающую среду. Дополнительно к этому участники митинга потребовали обнародования результатов расследования в отношении компании "Заготовитель", которая управляла Кучинской свалкой.

Почему митингуют жители

"Мы бастуем против Торбеевской свалки. Она выше 10-этажного дома. С нее постоянно доносится химический запах. Раньше пахло гарью", - сказала жительница округа Татьяна. Она отметила, что не хочет переезжать из-за того, что свалка портит ее семье жизнь.

Взрывоопасный свалочный газ с Торбеевской свалки стелется по земле и собирается в подвалах и скважинах ближайших домов, добавила другая жительница округа, Наталья. В Люберецком районе было несколько случаев взрыва этого газа, например, когда житель пытался осветить подвал с помощью зажигалки или спичек, подтвердили другие участники митинга.

"До меня пакеты не долетают. А те, кто поближе живут (к свалке "Торбеево" - прим. ТАСС), их с деревьев снимают", - сказал Роман.

Некоторые участники митинга текущей ситуацией на "Торбеево" были удовлетворены, но опасались ухудшения. "Лет пять назад мы задыхались от запаха с Торбеевской свалки. Сейчас его нет, но, наверное, будет, раз сюда повезут мусор вместо Кучино", - сказала присутствовавшая на мероприятии Наталья.

Жители домов, расположенных вблизи закрытого полигона "Кучино" считают, что чиновники выполнят свои обещания по рекультивации в срок, только если общественность будет постоянно давить и контролировать их. Поэтому они также приняли участие в митинге, пояснил собеседник по имени Олег.

"Хочется верить, что свалки после рекультивации станут парком или горнолыжным склоном", - добавил Леонид, отметив, что для него это имеет огромное значение.

Все опрошенные корреспондентом ТАСС участники узнали о митинге из социальных сетей или из афиш и листовок, которые распространялись в соседних со свалками "Кучино" и "Торбеево" поселениях. Они пришли по своей инициативе, только плакаты были предварительно подготовлены организаторами. Всего на мероприятии, по словам полицейских, следивших за порядком, присутствовали около 110 человек. По данным организаторов, их было более 200.

Под резолюцией оказалось 245 подписей, сообщила ТАСС член оргкомитета мероприятия Вера Горбунова. Все они были собраны сегодня, подчеркнула она.

Активисты на основании резолюции подготовят и отправят обращение к руководству страны, резюмировала глава организационного комитета Евгения Ващенко.

Ранее ТАСС сообщал, что митинг был согласован администрацией городского округа Балашиха.

Кучинская свалка

Полигон ТБО "Кучино" в Балашихинском округе принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них до 80% завозили из столицы. Жители близлежащих домов ранее заявляли, что свалка начала "активно расти" приблизительно с 2015 года. По данным министра экологии Подмосковья Александра Когана, часть мусора полигон принимал по "серым" схемам.

На плохие условия жизни рядом с полигоном президенту РФ Владимиру Путину пожаловались жители Балашихи в ходе "Прямой линии" 15 июня. Глава государства 22 июня вернулся к этому вопросу и потребовал закрыть свалку в течение месяца. В тот же день губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу полигона с 23 июня.