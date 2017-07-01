Узбекистан присоединился к Соглашению об увековечении памяти о мужестве в ВОВ

ТАШКЕНТ, 1 июля. /ТАСС/. Президент Шавкат Мирзиёев принял постановление о присоединении Узбекистана к Соглашению об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Целью Соглашения, подписанного 3 сентября 2011 года, является обеспечение сохранности воинских захоронений на территории стран Содружества Независимых Государств", - говорится в сообщении. Отмечается, что оно ратифицировано Россией, Белоруссией, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией, Украиной, Арменией и Молдавией. Координация работы по этому Соглашению в Узбекистане возложена на Министерство обороны.

В годы Великой Отечественной войны из Узбекистана, население которого составляло около 6 млн человек, на фронт и тыловые работы было отправлено свыше 1,5 млн человек, более 420 тыс. из них не вернулись домой. За годы войны более 120 тыс. узбекистанцев были награждены орденами и медалями, 338 стали Героями Советского Союза.