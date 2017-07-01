Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию

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ПЕКИН, 1 июля. /ТАСС/. Автопробег в Россию с участием 400 китайских туристов отправился в субботу из китайской столицы. Церемония старта состоялась в Олимпийском парке Пекина возле Национального стадиона, более известного как "Птичье гнездо".
Участники автопробега на 80 автомобилях планируют 5 июля достичь границы двух стран и далее отправиться в Москву. Путешественники намерены посетить такие города, как Санкт-Петербург, Ульяновск и Казань. В общей сложности участники автопробега преодолеют более 20 тыс. км.
Одними из важнейших пунктов маршрута станет Музей VI съезда Коммунистической партии Китая в поселке Первомайское, а также Дом-музей Владимира Ленина.
Мероприятие организовано при содействии Государственного управления туризма КНР. Его целью является популяризация так называемого "красного туризма". Автопробег продлится около трех месяцев. По оценкам организаторов, на различных участках в нем в общей сложности примут участие около тысячи человек.
"Красный туризм" является одним из наиболее популярных направлений для китайских путешественников. Такие маршруты включают в себя посещение мест, тесно связанных с событиями времен Октябрьской революции, жизнью Владимира Ленина и других деятелей той эпохи, а также с историей становления Коммунистической партии Китая и ее деятельности на территории современной России.