Сербская Мионица проведет реконструкцию Колубарской битвы с использованием опыта Калуги

КАЛУГА, 1 июля. /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Сербский город Мионица намерен перенять опыт Калуги по проведению военных реконструкций. Сербская делегация в субботу приняла участие в реконструкции Великого стояния на Угре 1480 года, которая прошла в Дзержинском районе Калужской области.

"История Мионицы связана с известной Колубарской битвой. Это была первая победа в Первой мировой войне союзников над коалицией Австрии, Германии, Италии, сербские войска тогда первый раз победили. Воевода Живоин Мишич - уроженец Мионицы. Мы посетили в Калужской области реконструкцию Великого Стояния на Угре и увидели, как это можно реализовать на практике, это очень хорошая идея", - рассказал корреспонденту ТАСС глава администрации общины Мионица Бобан Йанкович.

Масштабная реконструкция Великого стояния на Угре 1480 года впервые прошла под Калугой. В ней приняли участие более 300 представителей военно-исторических клубов из разных регионов России. Были задействованы пиротехника, порядка 50 лошадей, соответствующие эпохе артиллерийские орудия, снаряжение, оружие, одежда. На празднике также был представлен быт бойцов русской рати и Большой орды, состязания воинов и конные соревнования, старинные аттракционы и забавы.

Реконструкция проходит в рамках торжеств в Дзержинском районе на территории Владимирского скита Калужской Свято- Успенской Тихоновой пустыни в преддверии 537-й годовщины Великого стояния на реке Угре, которая будет отмечаться 11 ноября. Именно с этим событием 1480 года связано окончательное освобождение Руси от ордынского ига и обретение суверенитета Российским государством с центром в Москве. По окончании реконструкции между Дзержинским районом Калужской области и сербской общиной Мионица было подписано соглашение о сотрудничестве. Взаимодействие коснется экономической, сельскохозяйственной, образовательной, культурной сфер.

Битва при Колубаре состоялась в 1914 году. Это стало главным сражением Первой мировой войны на Балканах. Сербские войска разбили корпуса 5-й и 6-й армий австрийского фельдцейхмейстера Оскара Потиорека, благодаря чему был освобожден Белград.