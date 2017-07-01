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Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров

Общество
1 июля, 21:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Документ вступит в силу с 1 января 2018 года

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил внесение в ряд федеральных законов изменений, предусматривающих создание реестра чиновников и силовиков, уволенных со службы в связи с утратой доверия за коррупцию. Соответствующий закон был размещен в субботу на портале правовой информации.

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В такой реестр могут попасть уволенные сотрудники прокуратуры, таможни, пожарной службы, Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, военнослужащие, государственные и муниципальные служащие и другие.

Порядок включения и исключения из этого списка сведений, а также его ведение и размещение в государственной информационной системе в области государственной службы будет определяться кабмином.

Федеральный закон был принят Государственной Думой 7 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

Закон о внесении изменений вступит в силу с 1 января 2018 года.

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