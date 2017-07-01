Рособрнадзор запретил прием в Тольяттинскую консерваторию и Елабужский институт

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор запретил по результатам проверок с 23 по 30 июня прием в Тольяттинскую консерваторию, а также в Елабужский институт (подразделение Казанского федерального университета). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в МБОУ ВО городского округа Тольятти "Тольяттинская консерватория", Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", - говорится в сообщении.
Кроме того, Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Северо-Кавказский гуманитарный институт по направлению подготовки "Экономика и управление" (бакалавриат).
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.
В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.