Рособрнадзор запретил прием в Тольяттинскую консерваторию и Елабужский институт

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор запретил по результатам проверок с 23 по 30 июня прием в Тольяттинскую консерваторию, а также в Елабужский институт (подразделение Казанского федерального университета). Об этом в субботу сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"За неисполнение предписаний в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в МБОУ ВО городского округа Тольятти "Тольяттинская консерватория", Елабужский институт (филиал) ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", - говорится в сообщении.

Кроме того, Рособрнадзор лишил государственной аккредитации Северо-Кавказский гуманитарный институт по направлению подготовки "Экономика и управление" (бакалавриат).

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам.

В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.