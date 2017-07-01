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Путин подписал закон о предоставлении земельных участков героям СССР и РФ

Общество
1 июля, 22:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Документ был принят Госдумой 23 июня и одобрен Совфедом 28 июня

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в закон о статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в части предоставления им земельных участков. Текст соответствующего федерального закона о внесении изменений размещен в субботу на портале правовой информации.

Федеральным законом предусматривается "внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества в соответствии с предельными (максимальными и минимальными) размерами земельных участков, устанавливаемыми в соответствии с земельным законодательством, но не менее чем 0,20 га в границах городских населенных пунктов и 0,40 га в границах сельских населенных пунктов и на землях иных категорий".

Федеральный закон был принят Государственной Думой 23 июня и одобрен Советом Федерации 28 июня.

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