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Путин подписал закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО

Общество
1 июля, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Закон, в частности, уточняет порядок применения сотрудниками Федеральной службы охраны физической силы, специальных средств и оружия

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которым сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) смогут временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах. Среди других новаций - дополнительные основания для увольнения из ФСО, а также запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать в интернете информацию о своей работе. Текст соответствующего федерального закона о внесении изменений размещен в субботу на портале правовой информации.

В частности, органы госохраны наделяются правом временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны. Кроме того, сотрудники ФСО смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Также представителям службы разрешается "обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны".

Закон уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия.

Согласно закону, сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в СМИ, в интернете информацию о себе, других сотрудниках, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов госохраны.

Еще одна поправка позволяет ФСО принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей.

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