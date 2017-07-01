Путин подписал закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО

Россиянин Поветкин победил украинца Руденко в бою за интернациональные титулы WBA и WBOСпорт 1 июля, 23:44
Агент: российский хоккеист Якупов определится с новым клубом в течение двух днейСпорт 1 июля, 23:38
Гончаренко: Дзагоев наверняка сыграет в следующем контрольном матче ФК ЦСКАСпорт 1 июля, 23:35
Программа реновации жилого фонда в Москве. ДосьеБиографии и справки 1 июля, 23:25
Агент: три клуба НХЛ интересуются форвардом "Локомотива" ЛоктионовымСпорт 1 июля, 22:55
Россиянин Куликов подписал контракт с клубом НХЛ "Виннипег" на сумму $13 миллионовСпорт 1 июля, 22:52
Шубенков стал четвертым в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в ПарижеСпорт 1 июля, 22:39
Россиянин Трояновский выиграл первый бой после потери титула чемпиона мираСпорт 1 июля, 22:19
Агент: "Флорида" по контракту не сможет обменять хоккеиста Дадонова в первые два годаСпорт 1 июля, 22:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которым сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) смогут временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах. Среди других новаций - дополнительные основания для увольнения из ФСО, а также запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать в интернете информацию о своей работе. Текст соответствующего федерального закона о внесении изменений размещен в субботу на портале правовой информации.
В частности, органы госохраны наделяются правом временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны. Кроме того, сотрудники ФСО смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.
Также представителям службы разрешается "обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны".
Закон уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия.
Согласно закону, сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в СМИ, в интернете информацию о себе, других сотрудниках, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов госохраны.
Еще одна поправка позволяет ФСО принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей.