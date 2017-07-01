Путин подписал закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСО

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которым сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) смогут временно запрещать движение транспорта и пешеходов на охраняемых трассах. Среди других новаций - дополнительные основания для увольнения из ФСО, а также запрет сотрудникам спецслужбы раскрывать в интернете информацию о своей работе. Текст соответствующего федерального закона о внесении изменений размещен в субботу на портале правовой информации.

В частности, органы госохраны наделяются правом временно ограничивать или запрещать движение транспортных средств и пешеходов на трассах проезда объектов государственной охраны. Кроме того, сотрудники ФСО смогут безвозмездно использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы, посадочные площадки, морские, речные порты, а также получать на безвозмездной основе обеспечение полетов и судовождения.

Также представителям службы разрешается "обеспечивать охрану находящихся на стоянке воздушных судов и иных транспортных средств, используемых в целях транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов государственной охраны".

Закон уточняет порядок применения сотрудниками ФСО физической силы, специальных средств и оружия.

Согласно закону, сотрудникам органов государственной охраны запрещается размещать в СМИ, в интернете информацию о себе, других сотрудниках, позволяющую раскрыть принадлежность к органам государственной охраны, о своей служебной деятельности, деятельности органов госохраны.

Еще одна поправка позволяет ФСО принимать меры по защите персональных данных объектов госохраны и членов их семей.