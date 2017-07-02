Кинофестиваль "Алые паруса" открывается в "Артеке"

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" открывается вечером 2 июля в Международном детском центре "Артек".

"Кинофестиваль является ежегодным комплексным культурно-педагогическим событием в истории "Артека". Программа включает кинопросмотры, работу малого и большого детского жюри, мастер-классы, аква-шоу "Праздник Нептуна", "Футбол со звездами", съемку и конкурс короткометражных роликов. Кинопросмотры содержат два направления: конкурсные показы и программу внеконкурсных фильмов", - говорится в сообщении пресс-службы "Артека".

В программе кинофестиваля фильмы, доступные подростковому и юношескому восприятию, говорят организаторы. При этом предпочтение отдается картинам, в которых авторы доносят молодому поколению духовно-нравственные, гражданские и эстетические нормы.

Фестиваль продлится до 8 июня. На церемонии закрытия объявят победителей в номинациях на самый увлекательный, добрый, мудрый фильм, выберут лучший анимационный фильм, лучших актера и актрису.

Президентом XXV Международного детского кинофестиваля "Алые паруса" является народный артист СССР Василий Лановой, поддержку фестивалю оказывают Министерство культуры России, мэрия и правительство Москвы, Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, Союз кинематографистов России и другие государственные и общественные организации.