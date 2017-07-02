Угроза из-под воды: как российские порты решают проблему затонувших судов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Большое количество затонувших судов в российской акватории стало реальной угрозой как отечественному судоходству, так и экологии, рассказал ТАСС министр природных ресурсов РФ Сергей Донской.

"В настоящее время [проблема] стоит довольно остро, и не только на территории Арктической зоны, но и на территории всей России. Затопленные суда мешают судоходству, создают опасность возникновения чрезвычайных экологических ситуаций. Кроме того, загрязняются акватории водных объектов, велика вероятность того, что на затонувших судах еще остались нефтепродукты, которые могут нанести существенный ущерб экологическим системам Арктики", - сказал Донской.

По словам экспертов, в советское время, а потом и в 1990-е и начале 2000-х годов ситуацию с затопленными кораблями практически не отслеживали. В некоторых акваториях "утопленники" исчисляются единицами и не представляют особой опасности, но есть территории, например, в Кольском заливе, где они уже мешают судоходству. При этом единой федеральной программы по подъему утонувших плавсредств нет. Только в Мурманской области с прошлого года реализуется пилотный федеральный проект.

Сотни затопленных бортов

Полных данных о масштабе подводных свалок в России нет ни у одного ведомства. Сбор информации еще продолжается.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды, сейчас на территории Якутии только в акватории Ленского бассейна выявлено более 250 единиц затопленных судов, их частей и прочего металлолома. На территории Ненецкого автономного округа в поселке Амдерма - 17 затонувших и полузатонувших барж. В Кольском заливе Мурманской области обнаружено 102 брошенных под водой объекта. В числе "лидеров" и Ямало-Ненецкий автономный округ.

По закону поднимать затопленные корабли должны их собственники за свой счет, но установить владельцев удается далеко не всегда. Пока в России не разработана единая федеральная программа по ликвидации подводных свалок, регионы пытаются самостоятельно оценить ситуацию и подсчитать, сколько средств понадобится на уборку.

По предварительным оценкам, на территории Ямало- Ненецкого автономного округа для выполнения работ по подъему затонувших плавсредств и иного имущества потребуется более 780 млн руб. На работы по подъему затонувших объектов и ликвидации накопленного вреда на территории поселка Амдерма в Ненецком автономном округе необходимо около 910 млн руб. Якутии на подъем и утилизацию затонувших судов необходимо финансирование в размере более 8 млрд руб. Однако из федерального бюджета деньги на эти цели выделены пока лишь Мурманской области в рамках пилотного проекта - 50 млн рублей.

Регионы оценивают масштаб проблемы

Несмотря на то, что источники финансирования работ по подъему судов в большинстве регионов еще не определены, местные власти проводят обследование акваторий и оценивают размер проблемы.

В 2016 году департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа провел обследование всей береговой полосы и прибрежной акватории реки Печоры в границах Нарьян-Мара и поселка Искателей, в результате было выявлено 93 брошенных судна. В 33 случаях собственники плавсредств были установлены, в 19 случаях их не сумели найти, остальные объекты по конструктивным особенностям не подлежат восстановлению и признаны металлоломом. "На сегодняшний день работники департамента ведут активную работу с собственниками плавсредств, четыре судна уже утилизированы", - рассказали в ведомстве.

Работа по утилизации брошенных судов проводится профильным ведомством в рамках приоритетного проекта "Чистая страна". Что касается бюджетных средств, в этом году на очистку береговой полосы озера Качгорт в Нарьян- Маре из окружной казны будет направлено 1,2 млн рублей. По условиям контракта предстоит утилизировать 20 плавсредств, не подлежащих восстановлению и расположенных в границах береговой полосы и акватории озера Качгорт.

"Проведение данных работ позволит полностью очистить водоем, а также восстановить его эстетическое и экологическое состояние. Работы должны быть выполнены не позднее октября 2017 года", - рассказали в профильном департаменте.

Уступили место яхтам

Интересный опыт очистки акватории есть в Петропавловске-Камчатском. Затонувшее в 2013 году рыболовецкое судно "Снегирево" подняли со дна Авачинской бухты в ходе строительства международного яхтенного порта. Освободившееся место позволит разместить уже в этом году плавучие понтоны для швартовки почти 40 маломерных судов, сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации развития Камчатки Николай Пегин.

Международный яхтенный порт располагается в историческом центре Петропавловска-Камчатского. Он будет рассчитан на одновременную стоянку 150 яхт, катамаранов и маломерных катеров. Здесь же расположатся гостиницы, рестораны и прогулочная зона. Рядом с яхтенным портом уже в этом году планируется построить пирс для приема круизных лайнеров.

"Увенчавшиеся успехом работы позволили решить одновременно несколько задач. Упрощается навигационная обстановка, получены дополнительные швартовочные места, в которых ощущается дефицит", - сообщил Пегин.

Что касается поднятого судна "Снегирево", то оно не подлежит восстановлению и будет утилизировано. "Очистка бухты продолжится. На очереди подъем еще одного рыболовного судна и понтона", - сказал собеседник агентства.

Уникальный проект в Кольском заливе

Что касается федеральных проектов по подъему судов, то пока в стране реализуется один такой проект. Пилотной площадкой для него Минприроды выбрало Кольский залив в Мурманской области - единственный на севере России незамерзающий из-за теплого течения Гольфстрим судоходный залив. На его берегах расположены Мурманск с рыбным и торговым портом, главная база Северного флота Североморск и другие базы ВМФ, а также судоремонтные заводы Минобороны. Поэтому помимо экологической опасности затонувшие суда вызывают тревогу и с точки зрения судоходства, которое в Кольском заливе осуществляется круглый год.

Как сообщали ТАСС в региональном Минприроды, проект по ликвидации накопленного экологического ущерба, связанного с размещением несанкционированных свалок судов вдоль побережья Кольского залива, начали разрабатывать весной 2016 года. На сегодняшний день программа очистки Кольского залива является уникальным проектом, единственным не только в Арктической зоне, но и в Российской Федерации в целом.

Работы по очистке залива от затонувших и брошенных судов начнутся летом текущего года. В ходе подготовительных работ Минприроды области и ФГУП "РосРАО" (федеральное государственное предприятие по обращению с радиоактивными отходами) проанализировали состояние акватории Кольского залива, был составлен реестр затопленного и затонувшего имущества, в который вошли 102 объекта - суда, сооружения, металлолом и отходы.

В целом свалки затонувших судов и других конструкций на дне Кольского залива, согласно данным проведенного мониторинга, занимают более 3 тыс. гектаров. Среди затопленных судов есть и особо опасные, на которые находится большое количество топлива. Согласно расчетам, на подготовку и подъем одного объекта требуется около 52 недель. Сколько продлятся работы по очистке залива, пока не уточняется.

Будет ли продолжен проект в других регионах, в Минприроды РФ пока не знают. "Для того, чтобы начать выполнять работы по подъему затонувших судов, необходимо предварительно провести инвентаризацию затонувших объектов и разработать программу очистки акватории с учетом определения наиболее высокой экологической и навигационной опасности затопленных объектов, климатических и иных особенностей для каждого из отдельных регионов. Далее необходимо определить возможность и технологию подъема для каждого затонувшего объекта с учетом его технических, географических характеристик, с учетом наличия необходимых технических средств", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что проекты по подъему затонувших судов могут реализовываться не только в морских акваториях, но и в речных. "Однозначно сказать, где в последующем будут осуществляться такие работы, в настоящее время не представляется возможным, так как необходимо продолжать уточнение и сбор информации от субъектов РФ о наличии на их территориях таких объектов накопленного вреда окружающей среде", - сказали в Минприроды.

Затонувшие суда опасны не везде

Стоит отметить, что далеко не всем портам мешают затонувшие плавсредства. Например, в Архангельской области специалисты не видят в них угрозы, сообщили ТАСС в региональном управлении Росприроднадзора. "На текущий момент острой проблемы с затопленными судами нет. Вопрос поднимался, но в основном это брошенные лодки и катера, экологической угрозы нет", - сказал заместитель руководителя управления Александр Горних.

В администрации морских портов Приморья и Восточной Арктики ТАСС также сообщили, что затопленные в акваториях суда угрозы не представляют. "Общее число [объектов] затонувшего имущества в морских портах ФГБУ "АМП Приморского края и Восточной Арктики" составляет 18 единиц. Затонувшие объекты не представляют угрозы для безопасности мореплавания и окружающей среды", - сказали в администрации.