Музей на месте бывшего концлагеря в Освенциме отмечает 70-летие со дня основания

ВАРШАВА, 2 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Музей, созданный на месте нацистского концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, отмечает 70-летие со дня своего основания. 2 июля 1947 года польский парламент принял решение создать в бывшем лагере смерти место памяти.

Как сообщил в интервью корреспонденту ТАСС директор музея Петр Цивиньский, сейчас место памяти в Освенциме стремительно развивается, но остро нуждается в пристальном внимании специалистов, способных помочь его элементам как можно дольше сохраняться в первозданном виде. "Мы работаем над новой главной экспозицией, расширяем инфраструктуру, развиваем нашу образовательную деятельность как здесь на месте, так и в интернете. Однако, безусловно, аутентичное наполнение бывшего концлагеря требует все большей заботы экспертов-реставраторов", - отметил директор.

Как напомнил Цивиньский, Фонд "Аушвиц-Биркенау" оперирует большим запасом средств, доходы от которого направляются на сохранение и поддержание музейных объектов. "Разные суммы в этот фонд передали 36 государств, в том числе Россия, которая внесла почти один процент всего объема средств. На данный момент из запланированных €120 млн собрано €106 млн, еще €6 млн обещано. Благодаря этому фонду сейчас у нас работают хорошие специалисты по консервации и действует одна из лучших реставрационных лабораторий в мире", - сказал он.

Помимо реставрации и обновления главной экспозиции среди приоритетных планов музея открытие постоянной экспозиции лагерного искусства, создание выставки о лагерном движении сопротивления, обновление устаревшей польской экспозиции, касающейся польских жертв лагеря. "Трудно осуществлять столько важных проектов одновременно, поэтому мы должны действовать последовательно", - добавил Цивиньский.

История Освенцима

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашисты убили свыше 1 млн евреев - их травили в газовых камерах и сжигали в крематориях. По разным данным, там погибли от 1,5 млн до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. Концлагерь был освобожден Красной Армией 27 января 1945 года.

Создание музея на месте бывшего лагеря смерти началось в Освенциме уже через два года после окончания войны. С тех пор он постоянно развивался, стараясь сохранить для потомков расположенные на площади 190 гектаров свидетельства преступлений фашизма.

С 2013 года в освенцимском музее можно посетить новую российскую выставку "Трагедия. Мужество. Освобождение", которая занимает большую площадь в двухэтажном бараке номер 14 и тематически разделена на три главы. Первая рассказывает о судьбе тысяч советских солдат, попавших в плен, и их гибели в газовых камерах. Второй раздел посвящен трагедии гражданского населения, тяжелом физическом труде, отсутствии продуктов питания и медикаментов, быте русской и еврейской деревень. Третий демонстрирует историю освобождения лагеря в документах, фотографиях и свидетельствах очевидцев, спасение выживших и наказание виновных.

Рекордная посещаемость

В 2016 году музей "Аушвиц-Биркенау" посетили 2 млн 53 тысячи человек. Это рекордные показатели для музея. "О прогнозах на 2017 год можно будет судить после сезона отпусков. Однако тренд постоянного роста интереса к музею по-прежнему сохраняется", - подчеркнул директор.

По его словам, причина такой популярности в "распространении понимания той фундаментальной роли, которую в судьбе Европы и всего мира сыграло истребление европейских евреев". "Это было переломное событие для понимания таких основополагающих понятий как права человека и геноцид. Сегодня сложно вырастить из молодых людей ответственных граждан без той исходной точки, какой стала Вторая мировая война и Холокост. Поэтому все больше стран создают программы, позволяющие школьникам и студентам посещать Освенцим", - отметил он, подчеркнув, что более 60% гостей музея - это молодые люди, только-только начинающие входить во взрослую жизнь.