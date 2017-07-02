В Татарстане объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

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КАЗАНЬ, 2 июля. /ТАСС/. День траура по погибшим в крупном ДТП с пассажирским автобусом объявлен 2 июля в Республике Татарстан, сообщили ТАСС в пресс-службе президента Республики Татарстан.
"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ об объявлении траура в связи с трагическими событиями в Заинском районе Республики Татарстан. Сегодня на всей территории Республики будут приспущены государственные флаги Республики Татарстан, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить в день траура развлекательные мероприятия и передачи. Кабинету Министров Республики поручено подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим в результате ДТП", - сказали в пресс-службе.
По поручению Минниханова к месту ДТП в Заинске вылетел премьер-министр республики Алексей Песошин.
ДТП произошло в воскресенье, 2 июля, примерно в 00:40 мск, автомобиль "КамАЗ" столкнулся с пассажирским автобусом, автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал. В автобусе находились 28 человек. По данным Минздрава региона, погибли 13 человек, 15 пострадали.