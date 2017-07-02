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В Сочи ожидается до 38 градусов жары

Общество
2 июля, 11:33 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 2, июля. /ТАСС

Гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу

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СОЧИ, 2 июля. /ТАСС/. Власти Сочи предупредили жителей и гостей курорта о резком повышении температуры воздуха до 38 градусов тепла. Об этом говорится в распространенном в воскресенье предупреждении администрации города.

"С 12:00 мск 2 июля по 3 июля на территории курорта ожидается сильная жара, температура воздуха местами достигнет плюс 36-38 градусов", - отмечается в сообщении мэрии Сочи.

Гостям и жителям города, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода надевать головной убор, иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать водные процедуры.

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