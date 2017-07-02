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Энергетики восстановили электроснабжение в регионах ЦФО

Общество
2 июля, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения оставались около 100,4 тыс. человек

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение, прерванное из-за непогоды, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом в воскресение сообщили в пресс-службе Минэнерго.

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"Аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме 1 июля в Липецкой области, Москве и Московской области, Владимирской области, Калужской области, Тульской области, Владимирской области, 2 июля в Рязанской области", - сообщили там.

В пресс-службе отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, усиление ветра до 18 м/с) в регионах ЦФО без электроснабжения оставались около 100,4 тыс. человек.

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