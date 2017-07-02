Энергетики восстановили электроснабжение в регионах ЦФО

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение, прерванное из-за непогоды, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом в воскресение сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме 1 июля в Липецкой области, Москве и Московской области, Владимирской области, Калужской области, Тульской области, Владимирской области, 2 июля в Рязанской области", - сообщили там.

В пресс-службе отметили, что из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, усиление ветра до 18 м/с) в регионах ЦФО без электроснабжения оставались около 100,4 тыс. человек.