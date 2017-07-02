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На Аляске 11-летний мальчик спас взрослых от напавшего медведя

Общество
2 июля, 12:43 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Ребенок несколько раз выстрелил в медведя из ружья

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НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Хорошая реакция и выдержка 11-летнего Элиота Кларка спасла жизнь ему самому и группе взрослых, которые шли на рыбалку по лесу, недалеко от города Хуна в восточной части штата Аляска. Об этом сообщило в субботу агентство Associated Press (АP).

В общей сложности по тропинке в лесу цепочкой шли четыре человека - мальчик, а также его отец, дядя и двоюродный брат. Они взяли с собой трех собак. Неожиданно на них бросился бурый медведь. Двух мужчин зверь сразу же повалил на землю, никто из рыбаков не успел ничего предпринять.

Раньше всех из группы отреагировал 11-летний Элиот. Он несколько раз выстрелил в медведя из ружья. После третьего выстрела зверь упал. Это дало время взрослым тоже достать оружие и добить животное. Инцидент произошел 18 июня.

Как отмечает АР, отец мальчика Лукас Кларк сообщил, что вся группа, по его мнению, обязана Элиоту жизнью. Среагировать быстрее других ему помогло то, что он, в отличие от взрослых, нес ружье не за плечом, а в руках. Кроме того, мальчик до этого много тренировался стрелять по мишеням, а свое оружие во время похода он не стал упаковывать в специальный чехол, на раскрытие которого требуется время.

Местная газета Juneau Empire отмечает, что данный случай стал первым в этом году в районе Хуны, когда людям пришлось застрелить животное, спасая свои жизни. В прошлом году, летом и осенью, в окрестностях города три бурых медведя были застрелены при попытке напасть на человека. В одном из случаев зверь успел тяжело ранить местного жителя.

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