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Вестибюль станции метро "Щелковская" в Москве заработал в штатном режиме

Общество
2 июля, 14:20 дата обновления: 2 июля, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

На станции был обнаружен бесхозный предмет

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бесхозный предмет стал причиной закрытия северного вестибюля станции метро "Щелковская" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, отметив, что в настоящее время станция метро работает в штатном режиме.

"На станции метро "Щелковская" был обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время территория станции обследована, опасности нет. Северный вестибюль вновь открыт для пассажиров", - сказал собеседник агентства.

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