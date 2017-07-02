Вестибюль станции метро "Щелковская" в Москве заработал в штатном режиме

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бесхозный предмет стал причиной закрытия северного вестибюля станции метро "Щелковская" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, отметив, что в настоящее время станция метро работает в штатном режиме.

"На станции метро "Щелковская" был обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время территория станции обследована, опасности нет. Северный вестибюль вновь открыт для пассажиров", - сказал собеседник агентства.