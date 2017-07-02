Вестибюль станции метро "Щелковская" в Москве заработал в штатном режиме

ХК СКА выставил Кубок Гагарина в фан-зоне Кубка конфедераций в Санкт-ПетербургеСпорт 2 июля, 14:47
Расширение морских границ СЭЗ в Крыму привлечет дополнительные инвестицииЭкономика и бизнес 2 июля, 14:16
Нету вошел в состав сборной Португалии на матч за третье место на Кубке конфедерацийСпорт 2 июля, 14:10
Португалия - Мексика. Онлайн-трансляцияСпорт 2 июля, 14:00
СМИ: "Бока Хуниорс" принял предложение "Зенита" по приобретению футболиста ПавонаСпорт 2 июля, 13:55
Марадона и Это'О посетят финал Кубка конфедерацийСпорт 2 июля, 13:46
Банк БРИКС до 2021 года сосредоточится на инфраструктурных проектахЭкономика и бизнес 2 июля, 13:27
Во время военно-морского салона в Петербурге корабли ВМФ РФ посетили более 100 тыс. гостейАрмия и ОПК 2 июля, 13:24
Рок-группа HIM выступила с прощальным концертом на фестивале в ХельсинкиКультура 2 июля, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Бесхозный предмет стал причиной закрытия северного вестибюля станции метро "Щелковская" в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УВД на Московском метрополитене, отметив, что в настоящее время станция метро работает в штатном режиме.
"На станции метро "Щелковская" был обнаружен бесхозный предмет. В настоящее время территория станции обследована, опасности нет. Северный вестибюль вновь открыт для пассажиров", - сказал собеседник агентства.