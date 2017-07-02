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Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить

Общество
2 июля, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Евгений Тишковец в интервью RT рассказал, что столбики термометров окажутся на пять градусов ниже положенного по климату в "макушке лета"

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© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Температурный фон в Москве в июле будет на пять градусов ниже нормы, прогнозирует синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью RT, опубликованном на сайте телеканала. По словам синоптика, лета в Центральной России уже, скорее всего, не будет.

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"Столбики термометров окажутся на пять градусов ниже положенного по климату в "макушке лета", - сказал Тишковец. Он отметил, что в Москве температура воздуха достигнет +17...19 °С, а в Подмосковье не выше +15...20 °С. Атмосферное давление при этом повысится до 737 мм ртутного столба.

"На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России", - подчеркнул синоптик.

Температура воздуха в столице в воскресенье, 2 июля, по словам Тишковца, понизится до майской климатической нормы.

Ранее МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве. В Гидрометцентре предупредили о желтом уровне опасности в воскресенье в Москве из-за ветра, дождя и грозы. По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до 20-22 градусов, будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, ветер 5-10 м/с, при грозе порывы составят 12-17 м/с.

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