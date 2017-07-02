Синоптики объявили в Москве из-за непогоды желтый уровень опасности на 3 июля

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Желтый уровень опасности объявлен в Москве на 3 июля из-за ветра, дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - отмечается в сообщении. Желтый является третьим из пяти уровней опасности. Такой же уровень действует на территории Рязанской, Тверской, Смоленской, Рязанской и Ярославской областях.

По данным синоптиков, воздух в понедельник, 3 июля, в столице прогреется до 17-19 градусов. Ожидается, что будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, ветер - 5-10 м/с, при грозе порывы составят 12-17 м/с.

Ранее МЧС продлило предупреждение о грозовых дождях в Москве. Спасатели рекомендовали обходить шаткие строения и не укрываться от дождя и грозы под деревьями. Водителям советуют парковать автомобили в гараже или вдали от деревьев. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом, предупредили специалисты МЧС.

В пятницу в результате неблагоприятных погодных условий в Москве два человека погибли, 19 пострадали.