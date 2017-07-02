Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Анталье зафиксирован новый температурный рекорд

Общество
2 июля, 15:23 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 2, июля. /ТАСС

В городе зафиксировали температуру в 45,4 градуса

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Новый температурный рекорд в 45,4 градуса по Цельсию был зарегистрирован в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщило в воскресенье Anadolu Ajansı.

По его данным, в последний раз столбики термометров поднимались здесь выше 45 градусов лишь 88 лет назад, в 1929 году. Предыдущим температурным рекордом считался показатель в 45 градусов, который был зафиксирован в Анталье 12 июля 2000 года.

Ранее новый температурный рекорд был также установлен в крупнейшем турецком городе Стамбуле. "На днях, 29 июня, отметки термометров достигли 37,2 градусов по Цельсию. Такое мы видим впервые за последние 106 лет, - подчеркнул Адиль Тек, глава метеорологической обсерватории при университете Босфорского университета. - Это новый рекорд. Причем, возможно, вскоре он будет вновь побит".

Врачи призывают местных граждан и туристов избегать прямых солнечных лучей, особенно в период с 10:00 до 16:00, когда наблюдаются пиковые температурные показатели. В первую очередь, данные меры предосторожности должны применяться в отношении маленьких детей и престарелых людей, в том числе с хроническими заболеваниями. В Стамбуле погода, по словам метеорологов, переносится совершенно по- другому, а именно тяжелее. Это происходит из-за высокого уровня влажности в мегаполисе.

Столь небывалая жара пришла в Турцию из регионов Северной Африки. "Низкое давление на севере Европы создает поток воздушных масс, которые несут жаркий климат из Африки в Италию, Грецию и в нашу страну", - отмечает Тек.

В других районах Турции температура также порой превышает 40 градусов. Так в еще одной популярной туристической провинции Измир столбики термометров показывают 41 градус, в Шанлыурфе - 45. В некоторых турецких регионах из-за жары вспыхнули пожары, тушением которых занимаются специальные вертолеты.

Согласно прогнозам синоптиков, в республике высокие температуры пойдут на спад с наступлением периода проливных дождей с 3 июля. Осадки будут поочередно выпадать сначала на северо-западе, потом на западе в районе Мраморного моря. В середине недели дожди пройдут уже в области Черного моря. После этого температура в Турции снизится на 6-7 градусов и достигнет среднестатистических показателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
2
В аэропортах Москвы 77 авиарейсов задержаны, еще пять отменены
3
Около 250 российских туристов ждут вылета в РФ в аэропорту Бургаса
4
В Анталье зафиксирован новый температурный рекорд
5
Китайская ракета-носитель "Великий поход - 5". Досье
6
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
7
Пять человек погибли на Ставрополье в результате ДТП
Темы дня
Загрузка...
Реклама