В Анталье зафиксирован новый температурный рекорд

АНКАРА, 2 июля. /ТАСС/. Новый температурный рекорд в 45,4 градуса по Цельсию был зарегистрирован в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщило в воскресенье Anadolu Ajansı.

По его данным, в последний раз столбики термометров поднимались здесь выше 45 градусов лишь 88 лет назад, в 1929 году. Предыдущим температурным рекордом считался показатель в 45 градусов, который был зафиксирован в Анталье 12 июля 2000 года.

Ранее новый температурный рекорд был также установлен в крупнейшем турецком городе Стамбуле. "На днях, 29 июня, отметки термометров достигли 37,2 градусов по Цельсию. Такое мы видим впервые за последние 106 лет, - подчеркнул Адиль Тек, глава метеорологической обсерватории при университете Босфорского университета. - Это новый рекорд. Причем, возможно, вскоре он будет вновь побит".

Врачи призывают местных граждан и туристов избегать прямых солнечных лучей, особенно в период с 10:00 до 16:00, когда наблюдаются пиковые температурные показатели. В первую очередь, данные меры предосторожности должны применяться в отношении маленьких детей и престарелых людей, в том числе с хроническими заболеваниями. В Стамбуле погода, по словам метеорологов, переносится совершенно по- другому, а именно тяжелее. Это происходит из-за высокого уровня влажности в мегаполисе.

Столь небывалая жара пришла в Турцию из регионов Северной Африки. "Низкое давление на севере Европы создает поток воздушных масс, которые несут жаркий климат из Африки в Италию, Грецию и в нашу страну", - отмечает Тек.

В других районах Турции температура также порой превышает 40 градусов. Так в еще одной популярной туристической провинции Измир столбики термометров показывают 41 градус, в Шанлыурфе - 45. В некоторых турецких регионах из-за жары вспыхнули пожары, тушением которых занимаются специальные вертолеты.

Согласно прогнозам синоптиков, в республике высокие температуры пойдут на спад с наступлением периода проливных дождей с 3 июля. Осадки будут поочередно выпадать сначала на северо-западе, потом на западе в районе Мраморного моря. В середине недели дожди пройдут уже в области Черного моря. После этого температура в Турции снизится на 6-7 градусов и достигнет среднестатистических показателей.