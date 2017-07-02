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Семьи погибших в ДТП в Татарстане получат по 2,025 млн руб. страховых выплат от СОГАЗа

Общество
2 июля, 15:45 дата обновления: 2 июля, 15:54 UTC+3

Выплата пострадавшим будет рассчитываться в зависимости от тяжести травм

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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом в Татарстане получат страховые выплаты от компании СОГАЗ, где застрахована ответственность компании-владелицы автобуса. Об этом сообщает пресс-служба страховщика.

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"АО "СОГАЗ" является страховщиком ответственности "Евразийской корпорации автовокзалов", пассажирский автобус которой попал в ДТП в Татарстане. (...) Страховая выплата в случае смерти в результате ДТП составляет 2,025 млн руб. за каждого погибшего пассажира автобуса", - говорится в сообщении.

Выплата пострадавшим рассчитывается в зависимости от тяжести травм.

ДТП с 14 жертвами произошло в воскресенье, 2 июля, около 00:40 мск в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", который буксировал на жесткой сцепке грузовой автомобиль MAN, столкнулся с пассажирским автобусом, который после этого опрокинулся на проезжую часть и загорелся. Водитель грузовика не пострадал. В автобусе находились 29 человек - 27 пассажиров и два водителя. В результате ДТП 14 человек погибли, 15 пострадали.

Генеральный директор "Евразийской корпорации автовокзалов" задержана.

Страховка действует в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности перевозчика. Пострадавшие могут обратиться за выплатой после выздоровления. Также страховка предусматривает возмещение вреда имуществу пассажиров, но не более 23 тыс. руб., уточняется в сообщении страховщика.

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Темы
ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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