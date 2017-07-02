Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бречалов: резервный жилищный фонд в Ижевске составляет 69 квартир

Общество
2 июля, 17:04 UTC+3 МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Врио главы Удмуртии отметил, что барак, на который пожаловалась жительница Ижевска Владимиру Путину во время "Прямой линии", "не самый ужасный" в городе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в Ижевске есть 69 неиспользованных квартир, куда в ближайшее время могут переселить жителей из ветхих домов. Об этом Бречалов 2 июля сказал в эфире телеканала НТВ.

"Я спрашиваю - у нас денег нет в бюджете. Тогда давайте съедемся в одну квартиру, а им (жителям ветхих домов - прим. ТАСС) дадим это жилье. И тут, оказывается, у нас есть маневренный фонд, у нас, оказывается, есть неиспользованное имущество. 69 квартир нашли, куда мы можем через месяц - чуть-чуть навести ремонт - переселить", - сказал он.

Бречалов добавил, что барак, на который пожаловалась жительница Ижевска Анастасия президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии" 15 июня, "не самый ужасный" в городе.

После обращения Анастасии президент РФ поручил врио главы Удмуртии до конца года переселить 11 семей ижевчан из аварийных домов. В ходе рабочей поездки в Ижевск глава государства, как и обещал, приехал в дом Анастасии, чтобы обсудить ее обращение. Женщина проживает в однокомнатной квартире вместе со своей сестрой и тремя детьми. Президент сообщил, что она и ее сестра получат разные квартиры в новом доме, который стоит неподалеку от их ветхого жилья.

Врио главы республики, сопровождавший главу государства, сообщил, что до конца года будет подготовлен проект по развитию территории, где расположено аварийное строение. По этому плану, расселяться будут жители не только аварийных домов, но и других ветхих строений в этом районе. Путин пообещал в случае необходимости выделить на это средства из Резервного фонда.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Персоны
Бречалов, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Синоптики считают, что лето в центральной части России может не наступить
2
ДТП с автобусом в Татарстане: 14 человек погибли, 15 пострадали
3
Эрдоган провел в Стамбуле переговоры с Шойгу
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Захарова: СМИ начали пропагандистскую кампанию о якобы применении Дамаском химоружия
6
Митрополит Иларион осудил решение ЕСПЧ о лишении жизни ребенка с генетическим заболеванием
7
Столичное МЧС распространило экстренное сообщение о дожде и грозе в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама