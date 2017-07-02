Бречалов: резервный жилищный фонд в Ижевске составляет 69 квартир

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в Ижевске есть 69 неиспользованных квартир, куда в ближайшее время могут переселить жителей из ветхих домов. Об этом Бречалов 2 июля сказал в эфире телеканала НТВ.

"Я спрашиваю - у нас денег нет в бюджете. Тогда давайте съедемся в одну квартиру, а им (жителям ветхих домов - прим. ТАСС) дадим это жилье. И тут, оказывается, у нас есть маневренный фонд, у нас, оказывается, есть неиспользованное имущество. 69 квартир нашли, куда мы можем через месяц - чуть-чуть навести ремонт - переселить", - сказал он.

Бречалов добавил, что барак, на который пожаловалась жительница Ижевска Анастасия президенту РФ Владимиру Путину во время "Прямой линии" 15 июня, "не самый ужасный" в городе.

После обращения Анастасии президент РФ поручил врио главы Удмуртии до конца года переселить 11 семей ижевчан из аварийных домов. В ходе рабочей поездки в Ижевск глава государства, как и обещал, приехал в дом Анастасии, чтобы обсудить ее обращение. Женщина проживает в однокомнатной квартире вместе со своей сестрой и тремя детьми. Президент сообщил, что она и ее сестра получат разные квартиры в новом доме, который стоит неподалеку от их ветхого жилья.

Врио главы республики, сопровождавший главу государства, сообщил, что до конца года будет подготовлен проект по развитию территории, где расположено аварийное строение. По этому плану, расселяться будут жители не только аварийных домов, но и других ветхих строений в этом районе. Путин пообещал в случае необходимости выделить на это средства из Резервного фонда.