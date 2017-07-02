Михалков "замораживает" создание туркластера "Цитадель" в Нижегородской области

ПАВЛОВО (Нижегородская область), 2 июля. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на неопределенное время "замораживает" создание культурно- просветительского туристического кластера "Цитадель" в Нижегородской области. Об этом режиссер сообщил на пресс-брифинге в воскресенье, отвечая на вопрос ТАСС.

Михалков вручал в городе Павлово дипломы слушателям-выпускникам Академии кинематографического и театрального искусства в Приволжье. Место для церемонии выбрано неслучайно: именно в Павлово проходили съемки фильмов Михалкова "Сибирский цирюльник" и "Утомленные солнцем-2".

"Проект "заморожен", - заявил Михалков. - Общее состояние области не очень расположено к развлечениям. Но я не теряю надежды, уже есть люди, которые в этом заинтересованы". По словам режиссера, для того, чтобы строительство кластера началось, он "должен бросить все и занимается только этим".

"Надеюсь, что через некоторое время мы приедем сюда с людьми, которым интересен проект, - продолжил Михалков. - Это место в нашей собственности, сегодня или завтра, но есть все основания предполагать, что кластер будет построен".

В августе 2016 года Михалков сообщал ТАСС, что определенная рабочая часть культурно-просветительского туристического кластера "Цитадель" может быть создана уже в 2018 году.

Предполагается, что "Цитадель" будет представлять собой рекреационно-оздоровительный культурный центр и разместится на большой территории. В так называемом "туристическом городе" построят киноакадемию, развлекательный центр, спортивный комплекс, гостиницу и общежитие для студентов. Украсят территорию военно-исторические декорации из фильмов Михалкова.