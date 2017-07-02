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Сотрудники МЧС обеспечивают безопасность в 44 тыс. организациях, где отдыхают дети

Общество
2 июля, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Отмечается, что под особым контролем находятся детские лагеря, которые занимаются туристической деятельностью

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. МЧС России обеспечивает безопасность в сезон детского летнего отдыха в более 44 тыс. организациях для детского отдыха и оздоровления, действующих в стране, сообщили в пресс-службе министерства.

"Пожарно-спасательные подразделения готовы к оперативному реагированию. Определен порядок взаимодействия МЧС России с подразделениями МВД России, аварийно-спасательными формированиями, добровольцами и другими заинтересованными службами субъекта Российской Федерации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также отработаны вопросы поиска детей в природной среде", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он подчеркнул, что вопрос безопасного отдыха в детских летних лагерях находится на особом контроле. "Более 44 тыс. организаций отдыха и оздоровления функционируют для детей в дни школьных каникул. Среди них свыше 36 тыс. лагерей с дневным пребыванием детей, около 2,5 тыс. загородных оздоровительных лагерей, порядка 2 тыс. палаточных лагерей и около 500 лагерей санаторного типа", - сказал он.

Он также отметил, что под особым контролем МЧС России находятся детские лагеря, которые занимаются туристической деятельностью. "Министр Владимир Пучков поручил руководителям территориальных органов контролировать регистрацию туристических групп и регулярно обследовать излюбленные маршруты туристов и детских групп, чтобы спасатели были готовы помочь и тем, кто о своих путешествиях МЧС России не известил", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в рамках обеспечения безопасности в различных регионах проводится множество мероприятий. В частности, в международном детском центре "Артек" для обеспечения безопасности людей на водных объектах сотрудники ГУ МЧС по Республике Крым перед началом сезона организовали водолазное обследование и очистку дна детских пляжей. Организована работа стационарных и мобильных спасательных постов, постоянное дежурство спасательного катера в акватории перед лагерем.

Мероприятия, посвященные безопасности детского отдыха, проводятся также в Волгоградской области, Республике Алтай, Хакасии, Норильске, Астраханской области и других регионах страны.

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