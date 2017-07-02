Сотрудников ГИБДД могут переодеть в другую форменную одежду

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Форменная одежда для сотрудников Госавтоинспекции может стать более удобной и комфортной. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

"Необходимо много вопросов решать в части обеспеченности личного состава материально-техническими средствами, и в этом руководство МВД России нас поддерживает. Мы сегодня, например, рассматривали с нашим Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения изменение форменной одежды для инспекторов", - сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, необходимо сделать форму более удобной для сотрудников. "Чтобы использовался хороший качественный материал, соответствующий климатическим условиям. Чтобы были световозвращающие элементы, которые позволят в ночное время работать безопасно на дорогах", - подчеркнул Черников.