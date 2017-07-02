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Сотрудников ГИБДД могут переодеть в другую форменную одежду

Общество
2 июля, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников считает, что необходимо сделать форму более удобной и безопасной для сотрудников

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Форменная одежда для сотрудников Госавтоинспекции может стать более удобной и комфортной. Об этом сообщил глава ГИБДД России Михаил Черников.

"Необходимо много вопросов решать в части обеспеченности личного состава материально-техническими средствами, и в этом руководство МВД России нас поддерживает. Мы сегодня, например, рассматривали с нашим Научно-исследовательским центром проблем безопасности дорожного движения изменение форменной одежды для инспекторов", - сказал он в интервью "Российской газете".

По его словам, необходимо сделать форму более удобной для сотрудников. "Чтобы использовался хороший качественный материал, соответствующий климатическим условиям. Чтобы были световозвращающие элементы, которые позволят в ночное время работать безопасно на дорогах", - подчеркнул Черников.

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Персоны
Черников, Михаил Юрьевич
Страны
Россия
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