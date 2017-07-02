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Число пожароопасных высотных домов в Великобритании достигло 181

Общество
2 июля, 20:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 2, июля. /ТАСС

По утверждению министерства по делам регионов и местного самоуправления, дома, не прошедшие испытания на огнеупорность внешнего покрытия, выявлены в 51 административном районе

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ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Число высотных домов в Великобритании, облицовка которых не соответствует нормам противопожарной безопасности, достигло 181. Об этом в воскресенье информировало министерство по делам регионов и местного самоуправления.

По утверждению этого ведомства, дома, не прошедшие испытания на огнеупорность внешнего покрытия, выявлены в 51 административном районе страны. По-прежнему все дома, которые по указанию властей подвергаются тестам в ходе начавшейся в июне проверки, продолжают признаваться пожароопасными.

В министерстве отметили, что из населенных пунктов по числу высоток с легковоспламеняющимся покрытием первенствует пригород Манчестера Солфорд. Расположенные в нем 29 многоэтажных домов покрыты алюминиевым композитным материалом, который признан пожароопасным.

Ранее премьерская канцелярия информировала о том, что шесть сотен домов в Англии имеют облицовку, аналогичную внешнему покрытию сгоревшего в Лондоне многоэтажного жилого дома Grenfell Tower, после чего началась их проверка. Наличие подобных материалов во внешнем покрытии, а также воздушный зазор между облицовочной плиткой и стенами дома, создавший эффект дымохода, привели в ночь на 14 июня к крупному пожару в Grenfell Tower, где проживали почти 600 человек. Позднее следователи Скотленд-Ярда установили, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир на нижних этажах высотки. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя очень быстро распространилось до верхних этажей, отрезав людям пути к эвакуации, жертвами трагедии в Grenfell Tower стали по меньшей мере 80 человек.

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