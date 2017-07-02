Комитет ЮНЕСКО рассмотрит в Кракове 34 заявки на включение в список Всемирного наследия

ВАРШАВА, 2 июля. /ТАСС/. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО открыл в польском городе Краков 41 сессию, в ходе которой запланировано рассмотрение 34 заявок на включение в список Всемирного наследия. Церемония начала сессии состоялась в воскресенье в Королевском замке Вавель с участием президента Польши Анджея Дуды и под председательством основателя и директора Международного центра культуры в Кракове Яцека Пурхлы.

Польша впервые выступает организатором этого крупного международного события, в котором принимают участие около 2 тыс. делегатов из разных стран. Сессия завершит работу 12 июля.

В ближайшие 10 дней комитет рассмотрит кандидатуры семи природных и одного смешанного природно-культурного объекта, а также 27 культурных. Кроме этого, состоится анализ состояния сохранности 99 объектов, уже включенных в список Всемирного наследия, и 55 объектов в списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

По словам Дуды, выступившего в ходе церемонии открытия, крайне важно, что участники сессии "будут обсуждать, что нужно спасти, что нужно признать мировым наследием истории, культуры, архитектуры, а также будут говорить о несомненной необходимости восстановления Алеппо, разрушенного во время конфликта с Сирии".

Российские заявки

Россия в этом году предложила ЮНЕСКО рассмотреть две кандидатуры - Успенский собор в Свияжске в Республике Татарстан, а также "Ландшафты Даурии" - природного объекта, расположенного на территории России и Монголии.

Остров-град Свияжск расположен в 30 км от Казани в устье реки Свияга на высоком холме площадью 62 гектара. Это первый православный город в регионе Среднего Поволжья, основанный в 1551 году царем Иваном Грозным. Успенский собор (1561) возведен из камня в стиле псковско-новгородских храмов и признан шедевром русского зодчества XVI века. На территории собора находится единственная в мире сохранившаяся фреска Святого Христофора, где он изображен с лошадиной головой.

Уникальность Даурского заповедника заключается в том, что это единственный в мире экорегион, где осуществляется естественный переход от темнохвойных лесов в умеренно- континентальные луга. Эта зона характеризуется циклическим изменением климатических условий от прохладного и влажного климата до континентальной ауры засушливых степей.

Даурия характеризуется необыкновенным разнообразием различных экосистем и видов, приспособившихся к чрезвычайно резко меняющимся условиям существования. В частности, номинируемый природный объект, располагающий крупными и мелкими степными озерами, является основным местом отдыха для более 3 млн перелетных птиц на пути их миграции из Сибири и Восточной Азии в Океанию и Австралию - одном из важнейших и наиболее протяженных перелетных путей в мире.

В срочном порядке

Пять объектов предложено немедленно включить в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Среди них - Исторический центр Вены (Австрия), где уже более 10 лет ведется спор из-за планов развития города, в частности, проекта строительства в непосредственной близости от барочных дворцов и парков современного высотного здания.

Комитет ЮНЕСКО также обеспокоен состоянием охраняемых территорий Серрадо: национальных парков Шапада-дус- Веадейрус и Эмас, так как власти Бразилии затягивают процесс расширения их площади для обеспечения должного уровня защиты этого уникального объекта.

Серьезные опасения ЮНЕСКО выражает по поводу нелегальной рыбалки в районе островов, расположенных в охраняемой зоне территории Калифорнийского залива (Мексика). Там под угрозой исчезновения оказались морские свиньи вакита и морская рыба тотоаба.

Также в этом списке Долина Катманду в Непале, пострадавшая в результате мощного землетрясения 2015 года и бесконтрольного развития городской инфраструктуры, и крепость и сады Шалимар в городе Лахор (Пакистан), где, по мнению ЮНЕСКО, слишком далеко заходят процессы урбанизации.

Комитет

Комитет Всемирного наследия действует с 1972 года, а конвенцию по защите культурно-исторических объектов к настоящему времени ратифицировало более 190 государств. Это основной международный орган, который занимается мониторингом, защитой как физических объектов, так и объектов культурного наследия, имеющих ценность для цивилизации. Комитет также выделяет финансовую помощь государствам, на территории которых расположены охраняемые ЮНЕСКО объекты.

В настоящее время в списке Всемирного наследия находятся как памятники архитектуры, так и природные объекты, экосистемы, явления, появившиеся в результате совместной деятельности человека и природа. Сейчас список состоит из 1052 наименований, расположенных в 165 странах. Это 814 объектов культуры, 203 места природного наследия и 35 смешанных.