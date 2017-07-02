ЦБ Сирии выпустил купюру с изображением Башара Асада

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Изображение президента Сирии Башара Асада появилось на новой банкноте страны, у купюры самый крупный номинал - 2000 сирийских фунтов (около $4). Об этом в воскресенье сообщило сирийское агентство SANA.
По его информации, новую купюру представил на пресс-конференции глава Центробанка Сирии Дурейд Дургам. Банкнота введена в обращение с воскресенья в Дамаске и ряде провинций. По словам Дургама, настало время для выпуска новых купюр, которые трудно подделать.
На лицевой стороне банкноты - портрет Башара Асада, на обратной - Народный совет (однопалатный парламент Сирии).
До этого самой крупной купюрой в стране была банкнота номиналом в 1000 сирийских фунтов.