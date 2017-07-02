Победителями конкурса молодежных проектов форума "Территория смыслов" стали 18 студентов

ВЛАДИМИР, 2 июля. /ТАСС/. Победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов, проходящего в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме", стали 18 студентов, которые получили сертификаты на поддержку на общую сумму 3 млн рублей. Вечером в воскресенье во Владимирской области завершилась первая смена "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ", сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"По итогам первой смены сертификаты с рекомендацией на получение грантов получили 18 проектов на общую сумму 3 млн рублей", - сказали в пресс-службе форума.

Одним из победителей конкурса проектов, получивших сертификат-рекомендацию на получение гранта 300 тыс. рублей, стал проект студента 4 курса Петрозаводского государственного университета Александра Каширина. Молодой человек тренирует сборную Карелии по силовым видам спорта, а два года назад занялся подготовкой спортсменов к Паралимпийским играм - 2020.

"Сейчас у меня тренируются два спортсмена-паралимпийца, которые имеют хорошие шансы войти в сборную страны по пауэрлифтингу. Однако нам не хватает оборудования. Если увеличить число жимовых скамеек с одной до трех, то я смогу тренировать как минимум 10 человек", - отметил Каширин.

Участниками первой смены форума "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ" стали порядка 1000 представителей студенческих клубов, студенческих СМИ и студенческого актива со всей России. В ходе образовательной программы гостями площадки в эти дни били заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, губернатор Владимирской области Светлана Орлова, генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, режиссер и продюсер Егор Кончаловский, журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, руководители общественных организаций, блогеры, известные эксперты.

Форум "Территории смыслов на Клязьме" - 2017

В этом году в рамках форума, который проходит с 27 июня по 20 августа, запланировано проведение семи тематических смен: "Молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей", "Молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса", "Молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов", "Молодые парламентарии и политические лидеры", "Молодые политологи и социологи", а также впервые пройдут смены "Молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ" и "Молодые специалисты транспортной отрасли".

Участниками форума станут около 7 тыс. аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов со всей России в возрасте от 18 до 30 лет. Общий грантовый фонд Всероссийского конкурса молодежных проектов составит 21 млн рублей.

Организатором "Территории смыслов на Клязьме" выступает Федеральное агентство по делам молодежи.