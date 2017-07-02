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Международный детский кинофестиваль "Алые Паруса" стартовал в "Артеке"

Общество
2 июля, 23:05 UTC+3 ПОСЕЛОК ГУРЗУФ ПОСЕЛОК ГУРЗУФ, /Республика Крым

К артековцам приехали артисты и режиссеры Андрей Соколов, Любовь Руденко, Александр Самойленко, Александр Адабашьян, Михаил Богдасаров, Сергей Гинзбург, Юрий Чернов, Николай Денисов и многие другие

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© Станислав Красильников/ТАСС

ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Республика Крым/. 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Масштабный кинофорум - юбилейный XXV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" - начал работу в воскресенье вечером в Международном детском центре "Артек". Тысячи обитателей центра собрались на Артек-арене на торжественное открытие, передает корреспондент ТАСС.

Действо началось с прохождения почетных гостей фестиваля по звездной дорожке. В этом году к артековцам приехали известные артисты и режиссеры Андрей Соколов, Любовь Руденко, Александр Самойленко, Александр Адабашьян, Михаил Богдасаров, Сергей Гинзбург, Юрий Чернов, Николай Денисов, Александр Иншаков, Денис Никифоров и многие другие.

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"Есть местечко в Крыму..."

Бессменный президент кинофестиваля, народный артист СССР Василий Лановой зачитал приветствие президента России Владимира Путина, а затем объявил: "Слава "Артеку"! XXV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" объявляем открытым!".

Торжества продолжилось концертом, большую часть песенных и танцевальных номеров в котором исполнили сами артековцы - участники художественных коллективов, которые сейчас отдыхают в лагере.

Для многих гостей фестиваля за годы его проведения "Артек" стал родным. "Когда я впервые оказался на этом фестивале 25 лет назад, я был вдвое моложе. Я могу сказать, что те актеры, кто уже однажды побывали на фестивале, возвращаются, они находят в своем графике два-четыре дня, чтобы снова его посетить", - поделился впечатлениями народный артист России Андрей Соколов.

Лучшее кино - детям

Организаторы говорят, что проведение кинофорума дает возможность показать детям образцы лучшего детского современного кино. "Мы стараемся ребятам показывать лучшие детские картины, не только нашей страны, но и всего мира. У Александра Грина есть такая фраза в "Алых парусах": "Если человек жаждет чуда, сделай ему это чудо, новая душа будет у него, и новая - у тебя", - сказал журналистам Василий Лановой.

Конкурсная программа "Алых парусов" в 2017 году включает девять отечественных и зарубежных фильмов, а также четыре короткометражки и 15 российских мультфильмов. Конечно, многие фильмы сняты именно для детей, например, фильм "Спасти Пушкина" - о том, как современные школьники отправляются на машине времени спасать великого русского поэта от гибели на дуэли.

Но далеко не все фильмы можно назвать детскими. В этом году артековцы смогут посмотреть российские киноленты "28 панфиловцев" о подвиге бойцов 316-й стрелковой дивизии, остановивших в 1941 году гитлеровцев под Москвой, "Время первых" о космонавтах Алексее Леонове и Павле Беляеве. Оба этих фильма также включены в конкурсную программу.

Из зарубежного кино будет представлена картина американского режиссера Стивена Спилберга "Большой и добрый великан", рассказывающий, как великан унес девочку Софи в свою страну, а также фильм, в котором китайский режиссер Дун Ячунь рассказывает о девушке и ее истории в оккупированном японскими милитаристами маленьком китайском городе.

Возродить детское кино

О необходимости возрождения качественного детского и подросткового кино ТАСС рассказал актер, режиссер и продюсер Сергей Гинзбург. "У нас нет шанса не возрождать детское кино, потому что, если мы не будем этим заниматься, то этим займется кто-то другой. Но тогда мы получим непонятное поколение", - сказал он, добавив, что государство должно непосредственно участвовать в создании кино для детей.

Об этом же говорит и директор "Артека" Алексей Каспржак. "Хотелось бы, чтобы детское кино было. Оно, к сожалению, как-то затерлось у нас на общем фоне. Хотелось бы увидеть фильмы, которые рассказывают детям о добре и зле, о дружбе, об общечеловеческих ценностях, потому что есть вещи, которые лучше всего ощущаются и понимаются только в детстве. И не случайно кинофестиваль связан с "Алыми парусами" Александра Грина: мечта, в которую нужно верить - это, на мой взгляд, очень артековский образ, ключевой для нас", - сказал Каспржак.

По его мнению, необходимо у самих детей формировать спрос на детское кино, именно это является ключевым фактором, который будет способствовать развитию детского кинематографа в России. "Если дети будут заряжены, чтобы для них было сделано детское кино, то это произойдет", - пояснил Каспржак.

Познать мир через кино

Программа фестиваля включает в себя не только просмотры фильмов, но и съемки детьми собственных короткометражек. В этом году под руководством профессионалов киноиндустрии съемочные группы каждого из девяти детских лагерей "Артека" снимут короткометражные фильмы. Они будут показаны в день закрытия фестиваля в рамках программы "Продюсерское кино".

По словам одного из наставников ребят, актера Егора Сальникова, артековцам предстоит пройти полный цикл производства кино - от идеи и сценария до пост-продакшн. "С завтрашнего дня узнаем жанр, получим задание и начнем работать. Меньше, чем за неделю надо снять", - сказал актер.

Кинофестиваль "Алые паруса"

"Алые паруса" - один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей. Базовый принцип кинофестиваля - просветительская работа и развитие лучших традиций отечественного и мирового кино как ценностного послания человеку и обществу.

Абсолютно все артековцы, отдыхающие сейчас в лагере - а это 3,3 тыс. детей их 57 регионов РФ и 14 зарубежных стран - станут участниками Большого международного детского жюри. Именно артековцам предстоит определить победителей кинофестиваля, которые будут названы на закрытии форума 8 июля.

Помимо конкурсной программы, ребят ждет ретроспектива лучших фильмов, представляющих золотой фонд отечественного кино и мастер-классы известных артистов.

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