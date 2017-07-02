Международный детский кинофестиваль "Алые Паруса" стартовал в "Артеке"

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ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Республика Крым/. 2 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Масштабный кинофорум - юбилейный XXV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" - начал работу в воскресенье вечером в Международном детском центре "Артек". Тысячи обитателей центра собрались на Артек-арене на торжественное открытие, передает корреспондент ТАСС.
Действо началось с прохождения почетных гостей фестиваля по звездной дорожке. В этом году к артековцам приехали известные артисты и режиссеры Андрей Соколов, Любовь Руденко, Александр Самойленко, Александр Адабашьян, Михаил Богдасаров, Сергей Гинзбург, Юрий Чернов, Николай Денисов, Александр Иншаков, Денис Никифоров и многие другие.
Бессменный президент кинофестиваля, народный артист СССР Василий Лановой зачитал приветствие президента России Владимира Путина, а затем объявил: "Слава "Артеку"! XXV Международный детский кинофестиваль "Алые паруса" объявляем открытым!".
Торжества продолжилось концертом, большую часть песенных и танцевальных номеров в котором исполнили сами артековцы - участники художественных коллективов, которые сейчас отдыхают в лагере.
Для многих гостей фестиваля за годы его проведения "Артек" стал родным. "Когда я впервые оказался на этом фестивале 25 лет назад, я был вдвое моложе. Я могу сказать, что те актеры, кто уже однажды побывали на фестивале, возвращаются, они находят в своем графике два-четыре дня, чтобы снова его посетить", - поделился впечатлениями народный артист России Андрей Соколов.
Организаторы говорят, что проведение кинофорума дает возможность показать детям образцы лучшего детского современного кино. "Мы стараемся ребятам показывать лучшие детские картины, не только нашей страны, но и всего мира. У Александра Грина есть такая фраза в "Алых парусах": "Если человек жаждет чуда, сделай ему это чудо, новая душа будет у него, и новая - у тебя", - сказал журналистам Василий Лановой.
Конкурсная программа "Алых парусов" в 2017 году включает девять отечественных и зарубежных фильмов, а также четыре короткометражки и 15 российских мультфильмов. Конечно, многие фильмы сняты именно для детей, например, фильм "Спасти Пушкина" - о том, как современные школьники отправляются на машине времени спасать великого русского поэта от гибели на дуэли.
Но далеко не все фильмы можно назвать детскими. В этом году артековцы смогут посмотреть российские киноленты "28 панфиловцев" о подвиге бойцов 316-й стрелковой дивизии, остановивших в 1941 году гитлеровцев под Москвой, "Время первых" о космонавтах Алексее Леонове и Павле Беляеве. Оба этих фильма также включены в конкурсную программу.
Из зарубежного кино будет представлена картина американского режиссера Стивена Спилберга "Большой и добрый великан", рассказывающий, как великан унес девочку Софи в свою страну, а также фильм, в котором китайский режиссер Дун Ячунь рассказывает о девушке и ее истории в оккупированном японскими милитаристами маленьком китайском городе.
О необходимости возрождения качественного детского и подросткового кино ТАСС рассказал актер, режиссер и продюсер Сергей Гинзбург. "У нас нет шанса не возрождать детское кино, потому что, если мы не будем этим заниматься, то этим займется кто-то другой. Но тогда мы получим непонятное поколение", - сказал он, добавив, что государство должно непосредственно участвовать в создании кино для детей.
Об этом же говорит и директор "Артека" Алексей Каспржак. "Хотелось бы, чтобы детское кино было. Оно, к сожалению, как-то затерлось у нас на общем фоне. Хотелось бы увидеть фильмы, которые рассказывают детям о добре и зле, о дружбе, об общечеловеческих ценностях, потому что есть вещи, которые лучше всего ощущаются и понимаются только в детстве. И не случайно кинофестиваль связан с "Алыми парусами" Александра Грина: мечта, в которую нужно верить - это, на мой взгляд, очень артековский образ, ключевой для нас", - сказал Каспржак.
По его мнению, необходимо у самих детей формировать спрос на детское кино, именно это является ключевым фактором, который будет способствовать развитию детского кинематографа в России. "Если дети будут заряжены, чтобы для них было сделано детское кино, то это произойдет", - пояснил Каспржак.
Программа фестиваля включает в себя не только просмотры фильмов, но и съемки детьми собственных короткометражек. В этом году под руководством профессионалов киноиндустрии съемочные группы каждого из девяти детских лагерей "Артека" снимут короткометражные фильмы. Они будут показаны в день закрытия фестиваля в рамках программы "Продюсерское кино".
По словам одного из наставников ребят, актера Егора Сальникова, артековцам предстоит пройти полный цикл производства кино - от идеи и сценария до пост-продакшн. "С завтрашнего дня узнаем жанр, получим задание и начнем работать. Меньше, чем за неделю надо снять", - сказал актер.
"Алые паруса" - один из немногих существующих в мире кинофорумов, соединяющий задачи развития кино с образованием детей. Базовый принцип кинофестиваля - просветительская работа и развитие лучших традиций отечественного и мирового кино как ценностного послания человеку и обществу.
Абсолютно все артековцы, отдыхающие сейчас в лагере - а это 3,3 тыс. детей их 57 регионов РФ и 14 зарубежных стран - станут участниками Большого международного детского жюри. Именно артековцам предстоит определить победителей кинофестиваля, которые будут названы на закрытии форума 8 июля.
Помимо конкурсной программы, ребят ждет ретроспектива лучших фильмов, представляющих золотой фонд отечественного кино и мастер-классы известных артистов.