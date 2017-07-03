Первый международный конгресс женщин ШОС и БРИКС откроется в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Первый международный конгресс женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС открывается в понедельник Новосибирске. Темой форума, проходящего под эгидой Совета Федерации и при поддержке МИД РФ, станет "Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре".

Ожидается, что в конгрессе примут участие более 300 представительниц женских организаций, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР.

Женская линия сотрудничества

В работе конгресса примет участие делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко.

По ее мнению, в настоящее время БРИКС и ШОС играют ключевую роль в формировании многополярного мироустройства, нацелены на укрепление доверия в мировой политике, поиск взаимоприемлемых решений в интересах устойчивого развития и благополучия граждан. "Развитие "женской" линии сотрудничества может сыграть существенную роль в повышении эффективности работы этих объединений, будет способствовать решению актуальных социально-экономических и гуманитарных проблем, снижению международной напряженности, упрочению дружеских и добрососедских связей между странами", - уверена Матвиенко, которую цитирует пресс-служба Совфеда.

Также на полях конгресса 4 июля состоится диалог "Женщины и экономика", который объединит представителей деловых кругов и государственной власти. Эта площадка предоставит женщинам-предпринимателям возможность для международного обмена опытом и установления деловых контактов, пояснили в пресс-службе Совфеда.

Евразийские женские форумы

Матвиенко полагает, что проведение конгресса даст возможность подняться на новую ступень международного женского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, а также станет важным этапом в подготовке второго Евразийского женского форума, который должен пройти в 2018 года.

Предполагается, что в рамках конгресса получат дальнейшее международное развитие темы, рассмотренные на Евразийском женском форуме, прошедшем под председательством Матвиенко в 2015 году в Санкт-Петербурге. Это, в частности, поддержка деловой активности женщин, женского предпринимательства, повышение роли женщин в сфере современных технологий, гуманитарного сотрудничества и достижение глобальных целей устойчивого развития.

На первом Евразийском женском форуме, в котором приняли участие свыше 700 делегатов из 85 стран - парламентарии, представители исполнительных органов власти, деловых кругов, научного сообщества и общественных организаций, - обсуждались вопросы социальной безопасности и устойчивого развития, международного сотрудничества ради доверия и прогресса, расширения возможностей участия женщин в меняющейся экономике, политике, социальной интеграции общества.

По словам председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, в основу итоговой резолюции форума была положена "идея гуманизации международных отношений в экономической, социальной и политической сферах, где женщины призваны, могут и должны сыграть важнейшую роль в формировании самостоятельного измерения свободного диалога наций и культур, способствующего оздоровлению современного общества претерпевающего кризис духовности".