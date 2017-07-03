ГИБДД отмечает 81-летие создания Госавтоинспекции

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция МВД России в понедельник отмечает 81-ю годовщину своего образования, эта дата ежегодно отмечается 3 июля.

Служба была образована в 1936 году Советом народных комиссаров СССР для надзора за дорожным движением. Главными задачами, поставленными перед новой структурой, стали борьба с авариями и хищническим использованием транспорта, а также наблюдение за подготовкой водительских кадров и учет автопарка.

После воссоздания в 1967 году МВД СССР, ГАИ вошла в него в качестве самостоятельной структуры, а в июне 1998 года указом президента РФ ГАИ была реорганизована в ГИБДД.

Госавтоинспекции придается особое значение, как одной из самых многочисленных и заметных служб в системе органов внутренних дел. Как отмечают сами сотрудники, эта служба, которая все время на виду, самым непосредственным образом контактирует с большей частью населения.

Аварийность снижается

За последнее время аварийность на российских дорогах заметно снижается. Так, по данным ГИБДД, в прошлом году количество погибших снизилось на 12% в сравнении с позапрошлым годом. Количество же самих ДТП снизилось на 6,1%. Кроме того, также положительная динамика наблюдается в ситуации с обеспечением безопасности на дорогах детей и пешеходов. В частности, в 2016 году более чем на 18% снизилось как общее число погибших, так и показатели смертности на пешеходных переходах.

В Госавтоинспекции отметили, что ДТП происходят по различным причинам, но чаще всего аварии случаются из-за человеческого фактора. "Согласно данным статистики, 85% автоаварий происходят по вине водителей. Так, из 55,5 тысячи аварий, зафиксированных за пять месяцев 2017 года на дорогах страны, количество ДТП по вине водителей составило свыше 48 тысяч", - сказали в ГИБДД.

Для общего снижения аварийности Госавтоинспекция часто проводит профилактические мероприятия. Например, в этом году водители автобусов смогут повысить свою квалификацию. В ГИБДД сообщили, что за пять месяцев этого года более 2 тыс. ДТП случились по вине водителей автобусов, в которых погибли 72 человека и более 3 тысяч получили ранения. В связи с этим в этом году впервые дан старт социальному проекту, направленному на повышение квалификации водителей школьных автобусов.

"Тренинги нового курса разработаны с учетом основных факторов риска, приводящих к ДТП. Тренеры международного класса, имеющие соответствующую сертификацию, практику в автоспорте и экспертизе ДТП, поделятся опытом безопасного управления автобусами с практикующими водителями", - отметили в Госавтоинспекции.