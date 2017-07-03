Всероссийский молодежный форум "Таврида" в Крыму открывается сменой молодых дизайнеров

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" открывается в понедельник на Бакальской косе в Крыму. Первыми участниками, которые пройдут образовательную программу форума в 2017 году, станут молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты.

"Среди вопросов, которые предстоит обсудить участникам с экспертами - как подарить "второе дыхание" уставшим мегаполисам, как освежить городской дизайн и какова его роль в территориальном развитии", - говорится в сообщении пресс-службы форума.

В качестве экспертов смену посетят дизайнеры, архитекторы, профессоры строительных институтов страны, руководители архитектурных мастерских и компаний. Среди них - архитектор Никита Асадов, президент Союза дизайнеров России Юрий Назаров, член Зиновьевского клуба Павел Родькин и другие.

Кроме того, на форуме пройдет лекция по истории архитектуры России, будут обсуждаться проблемы развития деревенского бренда в международном масштабе, планируется поднять вопросы о назревших изменениях в системе образования при подготовке архитекторов и дизайнеров. Молодые архитекторы, дизайнеры, урбанисты пройдут программы школ "Архитектура", "Самые красивые деревни России", "Городские герои", "Фэшн-дизайн. Перспектива силуэта", "Предметный дизайн - настоящее и будущее", "Пространство для эффективной работы".

Итогом работы смены станут проекты участников, которые будут разделены по нескольким направлениям, определенных партнерами смены, среди которых Московский архитектурный институт (МАРХИ), Ассоциация "Самые красивые деревни России", сообщество "Живые города", Российский госуниверситет им. А.Н. Косыгина, Клуб промышленных дизайнеров, Московская государственная художественно- промышленная академия имени С.Г. Строганова.

Молодежный форум "Таврида"

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму уже в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, а также музейное дело и преподавание истории. Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смены форума. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.

В этом году для участия в форуме было подано более 13 тыс. заявок, ожидается, что до 31 августа 2017 года в работе всех смен примут участие более 3 тыс. человек. Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума "Таврида" 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, а также подведомственное этому агентству ФГБУ "Роспатриотцентр" в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.