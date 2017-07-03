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Во Владивостоке открылась первая в России летняя школа для молодых лидеров АТР

Общество
3 июля, 3:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, июля. /ТАСС

Участники школы - студенты из Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, России, Сингапура, США и Японии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Первая в России летняя школа для студентов вузов Ассоциации ведущих университетов Азиатско-Тихоокеанского региона (APRU) открылась в понедельник в Дальневосточном федеральном университете. Молодые лидеры из семи стран АТР будут изучать развитие региона, Арктику, глобальные изменения климата, международные отношения и безопасность, сообщает пресс- служба университета.

"Главная тема школы - "Глобальные вызовы для нового поколения Азиатско-Тихоокеанского региона". Участниками школы станут студенты из Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, России, Сингапура, США и Японии. С 3 по 12 июля для них подготовлена насыщенная программа, каждый из дней которой будет посвящен разным темам: историческому и культурному развитию АТР, международным отношениям и безопасности, глобальным изменениям климата, Арктике, инновациям, здравоохранению", - говорится в сообщении.

Участников международной образовательной программы ждут лекции от лучших преподавателей университета, членов клуба "Модель ООН на Дальнем Востоке" и приглашенных экспертов, занятия в климатической и биомедицинских лабораториях, мастер-классы по русской кухне и росписи матрешек, экскурсии по Владивостоку. Параллельно студенты будут разрабатывать проекты для информирования населения стран АТР о глобальных вызовах человечества и в течение следующего года реализуют свои идеи в университетах APRU.

"Участие ДВФУ в APRU интенсифицирует экономическое, технологическое и культурное взаимодействие России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивает интеграцию в научное и образовательное пространство. Проведение летней школы будет способствовать созданию положительного имиджа российского образования на международной арене, познакомит участников с русской культурой и передовыми научными разработками ученых ДВФУ", - цитируются в сообщении слова проректора по международным отношениям ДВФУ Виктории Пановой.

Ассоциация университетов Азиатско-Тихоокеанского региона была основана в 1997 году, а Дальневосточный государственный университет (сейчас ДВФУ) стал одним из ее учредителей. APRU объединяет 45 ведущих исследовательских вузов Австралии, Индонезии, Канады, Китая, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Республики Корея, России, Сингапура, США, Таиланда, Тайваня, Филиппин, Чили, Японии. Уже 20 лет ДВФУ остается единственным представителем России в этой ассоциации.

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