Матвиенко: РФ ведет подготовительную работу по ратификации соглашения по климату

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НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Россия ведет подготовительную работу по ратификации Парижского соглашения по климату. Это подтвердила в понедельник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на открывшемся в Новосибирске первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.
"Наша страна подписала Парижское соглашение по климату и ведет подготовительную работу по его ратификации", - отметила она.
Матвиенко напомнила, что этот год в России объявлен годом экологии, утверждена Стратегия экологической безопасности на период до 2025 года. "Мы наращиваем кооперацию с государствами - членами БРИКС в этой сфере, намечен ряд совместных проектов в энергетике, переработке ресурсов, в агропромышленном комплексе", - добавила она.
Спикер СФ убеждена, что женщины таких новых, динамично развивающихся международных объединений, как ШОС и БРИКС, должны "использовать свое растущее влияние, координировать меры по обеспечению всеобъемлющей безопасности на планете", в том числе экологической. "Уверена, что наши совместные усилия могут самым положительным образом сказаться и на преодолении глобальной тенденции изменения климата планеты", - подчеркнула Матвиенко.
В первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций, в том числе из Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР. Форум на тему "Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре" проходит под эгидой Совета Федерации и при поддержке МИД РФ.
Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже, 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.
В настоящий момент договор ратифицировали 26 стран. 1 июня американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату. Выступая в июне на Санкт-Петербургском экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин заявил, что до ратификации соглашения Россия хочет "дождаться, когда будут сформированы правила распределения ресурсов и другие чисто технические, но важные вещи".