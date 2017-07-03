Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве ожидаются порывистый ветер и гроза

Общество
3 июля, 8:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

МЧС предупреждает о возможном риске повреждения линий электропередачи, падения деревьев и рекламных конструкций

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Гроза и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве в понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В ближайший час с сохранением на день в Москве и Московской области местами ожидаются гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - уточнили в пресс-службе.

В случае ухудшения погоды возможно скопление воды на дорогах, затруднение движения транспорта. Также есть риск повреждения линий электропередачи, падения деревьев и рекламных конструкций. Возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами.

Столичный главк МЧС рекомендует москвичам по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, а находясь на улице - обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Врио гендиректора ФГУП "Почта России" назначена Ольга Осина
2
В Челябинской области затонула лодка, четыре человека погибли
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Пьяный мужчина избил медбрата в больнице на востоке Москвы
5
Число погибших на озере в Челябинской области увеличилось до шести
6
Беженка из Сирии окончила школу в Чите с золотой медалью
7
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
Темы дня
Загрузка...
Реклама