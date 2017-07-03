В Москве ожидаются порывистый ветер и гроза

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Гроза и ветер до 17 м/с ожидаются в Москве в понедельник, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В ближайший час с сохранением на день в Москве и Московской области местами ожидаются гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - уточнили в пресс-службе.

В случае ухудшения погоды возможно скопление воды на дорогах, затруднение движения транспорта. Также есть риск повреждения линий электропередачи, падения деревьев и рекламных конструкций. Возможны повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами.

Столичный главк МЧС рекомендует москвичам по возможности пережидать непогоду в капитальных строениях, а находясь на улице - обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.