Число "двоечников" на ЕГЭ по истории в 2017 году сократилось вдвое

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор подвел предварительные итоги заключительных экзаменов в основной период ЕГЭ-2017 по истории и химии: число школьников, не сумевших преодолеть минимальный балл по истории, сократилось в два раза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экзамены проводились в основной срок сдачи ЕГЭ - 19 июня, историю сдавали около 110 тыс. участников, химию - около 74 тыс.

"Средние тестовые баллы по обоим предметам в 2017 году незначительно выше уровня прошлого года. Число участников ЕГЭ по истории, которым не удалось преодолеть минимальный порог в 32 балла, сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом и составило 8,7%. Минимальный порог в 36 баллов по химии не смогли преодолеть на 1,1% участников меньше, чем годом ранее", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Рособорнадзора, доля участников, которые не смогли преодолеть минимальные пороги, существенно сократилась по всем предметам: по русскому языку - в два раза, по физике - в 1,6 раза, по литературе - в 1,5 раза, по базовой математике и географии - почти в 1,5 раза, по обществознанию, информатике и английскому языку - на четверть.

По словам главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, это эффект системной работы со слабыми школами. "Благодаря широкому внедрению в процесс проведения ЕГЭ новых технологических решений и слаженной работе организаторов, как на федеральном уровне, так и на местах, нам удалось также раньше срока выдать участникам ЕГЭ их результаты", - отметил Кравцов.

ЕГЭ удобен для школьников

Рособрнадзор подвел итоги опроса, который проводился на официальном портале ЕГЭ среди выпускников и учащихся школ, чтобы узнать их мнение об итоговой аттестации. Опрос показал, что в основном эта форма экзаменов удобна для школьников, сообщил Кравцов.

Опрос проходил с 9 по 25 июня, участие в нем приняли около 7,5 тыс. посетителей портала.

"Более двух третей проголосовавших (68,6%) считают, что единый экзамен как выпускной в школе и вступительный в вуз удобнее, чем прежняя система, когда выпускные и вступительные экзамены были разделены. Для 83,4% участников опроса удобно, что результаты ЕГЭ действительны четыре года, - сказал Кравцов.

Кроме того, 67% проголосовавших отметили, что наличие резервных дней для сдачи ЕГЭ дает возможность выпускникам и их родителям не переживать, если возникнут непредвиденные обстоятельства, которые помешают сдавать экзамены в основные дни. Почти 80% респондентов считают, что к ЕГЭ удобнее готовиться, благодаря заранее установленным требованиям и открытому банку заданий, а для 21,5% комфортнее экзамен, проводимый в произвольной форме.

Большинство участников опроса (62%) считают более удобной письменную форму экзаменов, остальным (38%) удобнее сдавать экзамен в форме беседы с преподавателем. При этом сдавать экзамен знакомому учителю выпускникам не всегда комфортно: 64% опрошенных не хотели бы, чтоб их экзаменовал преподаватель, с которым не сложились отношения в школе.

Совершенствование ЕГЭ

Рособрнадзор собирает пожелания от населения по совершенствованию процедуры проведения ЕГЭ, самые актуальные предложения могут изменить систему сдачи экзаменов в 2018 году, сообщил Кравцов.

"Традиционно после окончания кампании ЕГЭ мы открываем сбор предложений по улучшению единого госэкзамена. Все они потом будут внимательно проанализированы нашими специалистами", - сказал Кравцов.

Предложения можно направлять на электронный адрес: ege2018@obrnadzor.gov.ru до 11 августа. «Обо всех изменениях в ЕГЭ на будущий год будет объявлено до 1 сентября», - сообщил глава Рособрнадзора.

Как отметил Кравцов, в этом году ЕГЭ прошел в штатном режиме. Во многом, по его мнению, это связано с усилением информационной безопасности при доставке контрольных материалов и обработке ответов учеников.

О ЕГЭ-2017

Основной период ЕГЭ в 2017 году проходил с 29 мая 2017 года по 1 июля. На участие в экзаменах было зарегистрировано около 703 тыс. человек, из них около 617 тыс. - выпускники текущего года. Было задействовано около 5,5 тыс. пунктов проведения экзаменов, в том числе 738 пунктов в труднодоступных и отдаленных местностях. ЕГЭ сдавали около 6 тыс. участников с ограниченными возможностями здоровья, для которых были созданы специальные условия. Общее количество нарушений в этом году сократилось более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим. В 2017 году, как и в 2016 году, наиболее популярными среди предметов по выбору были обществознание (выбрали 54% участников ЕГЭ), физика (26%), история (21%), биология (20%), химия (13%). Более половины пунктов проведения экзаменов использовали технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков работ. Эти технологии позволяют повысить информационную безопасность и минимизировать влияние человеческого фактора на результаты ЕГЭ. Их массовое внедрение позволило сократить сроки обработки и проверки работ, благодаря чему свои результаты ЕГЭ выпускники в этом году узнавали на несколько дней раньше официально установленных сроков. Во всех аудиториях велось видеонаблюдение. Доля видеонаблюдения в режиме онлайн увеличилась с 83% до 93%.