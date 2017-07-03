Более 3 млн школьников сдавали всероссийские проверочные контрольные в этом учебном году

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы в прошедшем учебном году сдали более 3 миллионов детей в 95% школ страны. Об этом журналистам сообщил руководитель Центра национальных и международных исследований качества образования Рособрнадзора Сергей Станченко.

"Участников в этом году - это просто детей - более 3 миллионов. Это четвертые, пятые, одиннадцатые (классы). Как мы понимаем, это уже в разы больше, чем участников ЕГЭ, поэтому процедура уже существенно более массовая", - сказал Станченко. Он добавил, что проверочные работы также писали некоторые десятиклассники и учащиеся 214 колледжей и техникумов по предметам 11-го класса.

Станченко отметил, что пока у всероссийских проверочных работ есть проблемы с объективностью оценки, но, тем не менее, в этом году из всех результатов - примерно 5% "двоек". "Если считать, что это работа базового уровня и проверяет самые элементарные вещи, то есть это достаточно простые работы, 5% "двоек" - это нормально", - сказал он, добавив, что было бы странно, если бы "двоек" не было совсем.

Станченко также озвучил предметы для всероссийских проверочных работ на 2018 год. Так, в 4-м классе предметами для проверок будут русский язык, математика и окружающий мир. В 5-м классе - русский язык, математика, история, биология. В 2018 году по выбору добавится 6-й класс, для которого будут выбраны русский язык, математика, история, обществознание, биология и география. Для одиннадцатиклассников выбраны история, биология, химия, физика, география и иностранный язык.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне.

Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Выставлять отметки учащимся за выполнение ВПР школам не рекомендуется. Эти результаты не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс.

ОБЖ в числе обязательных предметов

Станченко также сообщил, что Рособрнадзор предлагает ввести обязательное изучение курса "Основы безопасности жизнедеятельности" с 5-6 класса, чтобы развить навыки безопасного поведения у детей.

"Будем ставить вопрос о введении обязательного ОБЖ в пятых-шестых классах", - сказал он, напомнив, что в настоящее время обязательным предмет является начиная с 8 класса, а раньше его изучают школьники только на усмотрение органов управления образованием в регионах.

Станченко сообщил, что по результатам Национального исследования качества образования (НИКО) по ОБЖ в 2017 году, выяснилось, что только 27% детей ответственно относятся к вопросам собственной безопасности.

"Детей, которые во всех опросах выбрали безрисковые варианты ответов, 7%. Еще 20% набрали по 1 баллу. Можно сказать, что 27% - вне группы риска", - сказал эксперт, который курирует проект НИКО.

От интернета до дороги

В рамках исследования школьникам 6-х, 8-х и 9-х классов задавались самые разные вопросы: от ситуаций, в которых предлагается пройти по льду и покормить уточек или перейти дорогу на красный свет до вопросов о том, можно ли сесть в машину к неизвестному человеку, который называет по именам родителей. Отдельным блоком в анкетах стояли вопросы по кибербезопасности. Так, 65% восьмиклассников не справились с вопросом о группах в соцсетях с суицидальным контентом и не смогли определить, в чем опасность. Среди опрошенных шестиклассников 12,5% готовы пригласить домой своих виртуальных друзей из соцсетей.

При этом, отметил Станченко, среди учеников 6-х классов с изучением ОБЖ число "безопасных" ответов было на 5-7% выше, чем у тех, кто предмет не изучает.

Безопасность прежде всего

По словам Станченко, в исследовании в апреле этого года принимали участие почти 43 тысячи восьмиклассников, по 7 тысяч учеников 9-х и 6-х классов. Окончательные итоги подведут к началу учебного года.

"Подавляющее и число ситуаций взяты из материалов МЧС и Национального антитеррористического комитета", - сообщил эксперт, отметив, что проверяли ответы преподаватели ОБЖ.

Среди предварительных интересных наблюдений: отличники по русскому и математике выбирают более безопасную модель поведения, а учащиеся кадетских классов не показали сверхсильных результатов в вопросах самозащиты и безрисковой модели.