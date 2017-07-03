Власти Челябинской области окажут материальную помощь семьям погибших на озере Максимка

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение выделить денежные средства семьям погибших на озере Максимка в Чесменском районе, сообщили в понедельник в пресс-службе главы региона.

"Борис Дубровский в понедельник утром подробно разобрал ужасную трагедию, которая произошла в выходные на озере Максимка Чесменского района, где перевернулась лодка. Погибло семь человек, из которых четверо - дети. Губернатор принял решение о выделении денежных средств семьям погибших. Кроме того, Борис Дубровский в очередной раз обратил внимание взрослых на правила поведения на воде, пренебрежение которыми приводят к страшным трагедиям с участием детей", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, компенсация может составить до 100 тыс. рублей на каждого получателя.

Как сообщили в пресс-центре следственного управления СК России по Челябинской области, вечером 2 июля из озера извлечены тела двух мужчин, 10-летней девочки и 2-летнего мальчика. По предварительным данным, мужчина со своими детьми и с детьми родственников (всего 9 человек) плыли по озеру на алюминиевой лодке, которая перевернулась. Двое мужчин поплыли с берега на помощь и утонули. Позже в ходе поисковых работ обнаружены тела 8-летнего и 15-летнего мальчиков, также установлено, что четверо детей смогли спастись.

"Подобное происшествие за последние годы на озере Максимка произошло впервые. Дурной репутации водоем не имеет. В целом озеро мелкое, но на нем есть и глубокие места", - сказала ТАСС в понедельник пресс-секретарь главы Чесменского района. Озеро расположено близ поселка Тогузак Чесменского района. По данным главного управления МЧС по Челябинской области, глубина варьируется от 1,5 м до 6 м.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" УК России.