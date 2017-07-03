Совфед сотрудничает с работодателями для выравнивания зарплат мужчин и женщин

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Представители Совета Федерации ведут работу с отраслевыми организациями для выравнивания заработной платы мужчин и женщин, сообщила в понедельник журналистам в ходе открывшегося в Новосибирске первого Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"Разница в 28% - это последняя цифра (данные на начало 2017 года - прим. ТАСС). Мы делаем много для того, чтобы доходы и заработная плата женщин росли. Работаем с работодателями, у нас есть серьезная программа с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - прим. ТАСС), с "Опорой" (общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" - прим. ТАСС). Мы активно ведем программу женского предпринимательства, чтобы женщины сами могли создавать предприятия и иметь достойную заработную плату", - сказала Карелова.

Согласно Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной правительством 8 марта этого года, из-за отраслевой сегрегации у женщин сохраняется более низкая зарплата по сравнению с мужчинами. В 2015 году она составляла 72,6% от мужской зарплаты.

Стратегия определяет направления госполитики в отношении женщин на среднесрочную перспективу до 2022 года. На первом этапе (до 2018 года) будут разработаны механизмы обеспечения государственной политики в интересах женщин. На 2019-2022 годы запланирована реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС, который проходит в Новосибирске 3-4 июля, посвящен роли женщин в политике, экономике, науке, образовании и культуре. В конгрессе принимают участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.