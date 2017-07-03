Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Совфед сотрудничает с работодателями для выравнивания зарплат мужчин и женщин

Общество
3 июля, 11:14 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, июля. /ТАСС

Согласно данным, приведенным вице-спикером Совфеда Галиной Кареловой, по информации на начало 2017 года, разница между зарплатами мужчин и женщин составляет 28%

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Представители Совета Федерации ведут работу с отраслевыми организациями для выравнивания заработной платы мужчин и женщин, сообщила в понедельник журналистам в ходе открывшегося в Новосибирске первого Международного конгресса женщин стран ШОС и БРИКС вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

"Разница в 28% - это последняя цифра (данные на начало 2017 года - прим. ТАСС). Мы делаем много для того, чтобы доходы и заработная плата женщин росли. Работаем с работодателями, у нас есть серьезная программа с РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей - прим. ТАСС), с "Опорой" (общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" - прим. ТАСС). Мы активно ведем программу женского предпринимательства, чтобы женщины сами могли создавать предприятия и иметь достойную заработную плату", - сказала Карелова.

Согласно Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы, утвержденной правительством 8 марта этого года, из-за отраслевой сегрегации у женщин сохраняется более низкая зарплата по сравнению с мужчинами. В 2015 году она составляла 72,6% от мужской зарплаты.

Стратегия определяет направления госполитики в отношении женщин на среднесрочную перспективу до 2022 года. На первом этапе (до 2018 года) будут разработаны механизмы обеспечения государственной политики в интересах женщин. На 2019-2022 годы запланирована реализация мер по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Первый Международный конгресс женщин стран ШОС и БРИКС, который проходит в Новосибирске 3-4 июля, посвящен роли женщин в политике, экономике, науке, образовании и культуре. В конгрессе принимают участие более 300 представителей женских организаций Индии, Казахстана, Китая, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, ЮАР и других стран.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
3
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама