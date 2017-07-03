Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москвичи на Urban Forum ознакомятся с внутренней отделкой новых домов по реновации

Общество
3 июля, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Представленный на выставке шоу-рум будет полностью копировать первый этаж жилого дома

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В рамках седьмого Moscow Urban Forum (Московский урбанистический форум - международная конференция в области строительства и архитектуры - прим. ТАСС) жители столицы смогут посетить шоу-румы, где будет представлена внутренняя отделка новых домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Полтора дня назад мы приступили к застройке выставочной экспозиции для форума. Планируем представить горожанам шоу-рум, полностью копирующий первый этаж жилого дома - от отделки до сантехники, который будет построен в рамках реновации", - сказал он.

По словам Левкина, в шоу-руме посетители смогут потрогать ручки на дверях и окнах, проверить сантехнику, посмотреть внутреннюю отделку подъезда и многое другое.

"У нас будет отдельный стенд, посвященный реновации, где будет интерактивная карта голосования. Посетитель сможет оставить свой отзыв одним кликом", - добавил Левкин.

Смотрите также

Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Реновация Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несчастные случаи и кораблекрушения с жертвами на водоемах России. Досье
2
Матвиенко: РФ рассчитывает на "адекватные решения" в отношении своих полномочий в ПАСЕ
3
Врио гендиректора "Почты России" назначена Ольга Осина
4
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
5
Полиция допустила гибель большинства пропавших пассажиров автобуса в Баварии
6
Касперский готов раскрыть программный код властям США и выступить в Конгрессе
7
CNN: Трамп на встрече с Путиным намерен в первую очередь обсудить Сирию
Темы дня
Загрузка...
Реклама