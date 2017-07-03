Москвичи на Urban Forum ознакомятся с внутренней отделкой новых домов по реновации

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. В рамках седьмого Moscow Urban Forum (Московский урбанистический форум - международная конференция в области строительства и архитектуры - прим. ТАСС) жители столицы смогут посетить шоу-румы, где будет представлена внутренняя отделка новых домов, которые будут построены на месте снесенных пятиэтажек. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Полтора дня назад мы приступили к застройке выставочной экспозиции для форума. Планируем представить горожанам шоу-рум, полностью копирующий первый этаж жилого дома - от отделки до сантехники, который будет построен в рамках реновации", - сказал он.

По словам Левкина, в шоу-руме посетители смогут потрогать ручки на дверях и окнах, проверить сантехнику, посмотреть внутреннюю отделку подъезда и многое другое.

"У нас будет отдельный стенд, посвященный реновации, где будет интерактивная карта голосования. Посетитель сможет оставить свой отзыв одним кликом", - добавил Левкин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. В предварительный перечень было включено 4546 домов.

По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.