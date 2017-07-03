Федор Конюхов принял участие в открытии школы морских исследований в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Международная молодежная школа морских исследований открылась в понедельник при Севастопольском государственном университете. На открытии побывал путешественник Федор Конюхов, который примет участие в образовательных проектах, сообщил ТАСС начальник Центра морских исследований и технологий Севастопольского госуниверситета Дмитрий Татарцов.

"Сегодня мы открываем Международную молодежную школу морских исследований, в рамках которой будет три мощных проекта. Первый - это учебно-практическая экспедиция "Под Андреевским флагом с участием Федора Конюхова" - это многодневный шлюпочный поход к мысу Лукулл (мыс, расположенный в Нахимовском районе Севастополя - прим. ТАСС). Второй проект - это образовательная программа по проведению морских исследований, на которую отобраны победители конкурса эссе, который проходил в университете под патронатом Конюхова. Третий проект - это оперативный сбор волонтеров морской экспедиции, которую мы планируем в 2019 году", - сказал Татарцов.

В открытии школы принял участие сам Конюхов. "Сегодня я буду рассказывать студентам о своих экспедициях, отвечать на вопросы", - рассказал ТАСС путешественник.

Конюхов - российский путешественник, заслуженный мастер спорта СССР. Первый человек в мире, побывавший на Северном и Южном полюсах, на полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане и на Эвересте, совершивший кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней. Побывал на самых высоких вершинах каждого континента, совершил четыре кругосветных плавания, пересек Атлантический океан пятнадцать раз на парусных яхтах и один раз на весельной лодке.