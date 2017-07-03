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На российских водоемах принимаются дополнительные меры безопасности

Общество
3 июля, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

С 1 июня на всех водоемах страны проводится месячник безопасности

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Глава МЧС России Владимир Пучков

Глава МЧС России Владимир Пучков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Дополнительные меры безопасности принимаются на российских водоемах, в местах массового отдыха людей. Об этом сообщил глава МЧС Владимир Пучков.

"Я еще раз обращаю внимание руководителей территориальных органов МЧС России, всех федеральных органов исполнительной власти на осуществление дополнительных мер безопасности. Я подчеркиваю, именно дополнительных мер по обеспечению безопасности отдыха на воде и туристических маршрутов в летний период", - сказал министр на селектором совещании. Он напомнил, что в отдельных регионах произошли трагические события, связанные с гибелью людей.

"Необходима профессиональная работа всей системы предупреждения и профилактики чрезвычайных ситуаций и других бед в летний период с учетом особенности регионов", - сказал Пучков.

Он поставил задачу доводить до туристов всю необходимую информацию, в том числе о возможных опасностях, а также прогноз погоды.

Министру доложили, что с 1 июня на российских водоемах проводится месячник безопасности. Особое внимание уделяется традиционным местам отдыха. Всего в России открыто более 3,2 тыс. пляжей.

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