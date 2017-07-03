Нарышкин: экзамен по истории в школах должен стать обязательным

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. История должна стать обязательным предметом при сдаче единого государственного экзамена выпускниками школ. Об этом заявил в понедельник председатель Российского исторического общества (РИО) директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на собрании, посвященном пятилетию воссоздания РИО.
"Истории в школах необходимо уделять больше внимания, потому что многие ее по-прежнему знают неважно. По результатам госэкзамена 2017 года лишь каждый пятый выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ историю. Этого недостаточно. Нужен, на мой взгляд, обязательный экзамен для всех выпускников школ", - сказал он.
Нарышкин также отметил, что учебные пособия по истории должны конкурировать между собой не сенсационностью материалов, а качеством. "Они (учебники - прим. ТАСС) должны быть выверенными, соответствовать историко-культурному стандарту, разработанному ведущими учеными и педагогами нашей страны. Разные линейки учебников должны конкурировать между собой, но конкурировать не сенсационностью, а качеством и способом подачи материалов", - подчеркнул он.
Председатель РИО добавил, что, по данным социологических опросов, большинство россиян впервые признали историю наиболее востребованным школьным предметом.
Российское историческое общество было воссоздано 27 ведущими российскими учреждениями образования, науки и культуры, исследовательскими фондами и СМИ 20 июня 2012 года.