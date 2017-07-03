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Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы

Общество
3 июля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Глава МЧС потребовал выработать дополнительные меры по реагированию на природные катаклизмы

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Глава МЧС России Владимир Пучков

Глава МЧС России Владимир Пучков

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Природные катаклизмы в России ожидаются и в июле, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

"Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы", - сказал он на селектором совещании.

Пучков пояснил, что "где- то могут быть очередные максимумы температур, где-то - резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки". По его словам, практически во всех регионах РФ в течение июня наблюдались сложные метеорологические явления, которые приводили к нарушениям системы энергетики, неустойчивой работе транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры.

В связи с этим глава МЧС потребовал проанализировать работу всех региональных органов управления и служб и выработать дополнительные меры по реагированию на природные катаклизмы.

"Я попрошу организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и всей службы реагирования на природные катаклизмы", - распорядился министр.

"Проводите анализ и оценку действий всех соответствующих лиц, готовьте предложения по повышению эффективности работы территориальных подсистем Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите жизни и здоровья при подобных явлениях", - заключил глава МЧС.

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