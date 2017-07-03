Пучков: в июле на территории РФ прогнозируются природные катаклизмы

Владелец "Астон Виллы" объявил о переходе Джона ТерриСпорт 3 июля, 13:40
Дворкович: Кубок конфедераций подтвердил умение России проводить крупные мероприятияСпорт 3 июля, 13:23
В Кремле назвали конъюнктурным процессом отток капитала из РФЭкономика и бизнес 3 июля, 13:19
Медведев: традиционные больничные будут сохранены при переходе на электронныеОбщество 3 июля, 13:15
Власти Германии заявили о гибели людей в результате ДТП в БаварииПроисшествия 3 июля, 13:10
ФХР и Ассоциация хоккея Китая подпишут меморандум о сотрудничествеСпорт 3 июля, 13:04
Мутко: cборная России на Кубке конфедераций достойно смотрелась среди великолепных командСпорт 3 июля, 12:59
Китай в 2016 году ввел в эксплуатацию почти 2,6 тыс. высокоскоростных поездовТранспорт 3 июля, 12:58
Мутко: система видеоповторов в футболе требует доработки, чтобы решения были ясны всемСпорт 3 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Природные катаклизмы в России ожидаются и в июле, сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.
"Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы", - сказал он на селектором совещании.
Пучков пояснил, что "где- то могут быть очередные максимумы температур, где-то - резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки". По его словам, практически во всех регионах РФ в течение июня наблюдались сложные метеорологические явления, которые приводили к нарушениям системы энергетики, неустойчивой работе транспортных коммуникаций и объектов социальной инфраструктуры.
В связи с этим глава МЧС потребовал проанализировать работу всех региональных органов управления и служб и выработать дополнительные меры по реагированию на природные катаклизмы.
"Я попрошу организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и всей службы реагирования на природные катаклизмы", - распорядился министр.
"Проводите анализ и оценку действий всех соответствующих лиц, готовьте предложения по повышению эффективности работы территориальных подсистем Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите жизни и здоровья при подобных явлениях", - заключил глава МЧС.