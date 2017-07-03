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Медведев: традиционные больничные будут сохранены при переходе на электронные

Общество
3 июля, 13:15 дата обновления: 3 июля, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Премьер призвал Фонд социального страхования внимательно следить за размещением заказов на средства реабилитации для инвалидов

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим

© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. При переходе на электронные больничные будет сохранена традиционная форма оформления листов нетрудоспособности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с председателем Фонда социального страхования (ФСС) Андреем Кигимом.

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"Что же касается электронного листка нетрудоспособности, да и вообще новых электронных форм, то (это заложено, собственно, и в законодательстве) мы параллельно будем переходить на современные средства фиксации нетрудоспособности и других лечебных ситуаций", - сказал Медведев.

При этом он заверил, что традиционные способы фиксации нетрудоспособности будут сохранены. "Но, с другой стороны, сохранять традиционные средства для тех, кто по каким-то причинам пока опасается или не готов морально к тому, чтобы все эти процедуры фиксировались только в электронном виде, кому нужен бумажный носитель. И та, и другая возможность по законодательству будут сохраняться", - отметил глава правительства.

По словам главы ФСС, накопленные за три года остатки средств будут направлены на выполнение социальных обязательств, в частности по оплате больничных и пособий по беременности и родам.

По его словам, два основных вида платежей работодателей - это выплаты по больничным листам и по беременности и родам. "Это самый большой объем - около 500 млрд. Здесь мы приняли решение вместе с Минфином...: в ближайшие три года, чтобы выполнить все социальные обязательства, этот бюджет будет финансироваться за счет остатков, которые фонд накопил за три года", - пояснил Кигим. "Это порядка 100 млрд рублей, которые у нас накопились за счет второго вида страхования - несчастных случаев на производстве", - отметил он.

Кигим также отметил, что тариф не меняется, он остается по-прежнему 2,9%. "С этой точки зрения мы хотели бы при обсуждении этих вопросов, при дальнейших налоговых реформах сохранить страховые принципы. Это существенный момент", - сказал Кигим.

Средства реабилитации инвалидов

Премьер призвал ФСС внимательно следить за размещением заказов на средства реабилитации для инвалидов.

"По техническим средствам реабилитации мы действительно за последние годы сделали существенный шаг вперед, прежде всего потому, что нарастили финансирование. Я неоднократно встречался с представителями организаций инвалидов, они отмечают, что средств стало гораздо больше, соответственно, самих технических средств стало больше. Но надо и здесь наводить порядок, заказы правильно размещать", - сказал Медведев на встрече с председателем ФСС Андреем Кигимом.

"С другой стороны, я понимаю, желательно сохранить финансирование, которое в последние годы было обеспечено, потому что все равно очередь сохраняется", - добавил премьер.

В свою очередь председатель ФСС отметил, что за последние три года действительно был сделан серьезный прорыв по приобретению технических средств реабилитации. "Деньги выделяются, но требование Счетной палаты, общественных организаций к контролю, качеству, адресности должны будут реализовываться. Мы, конечно, рассматриваем вопрос, что выгоднее - централизованные торги или нет, но то, что необходимо добиться снижения неэффективных затрат - это очевидно", - сказал Кигим.

 

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