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Лещенко, Пьеха и Хаматова просят ускорить принятие закона об обращении с животными

Общество
3 июля, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Артисты подписали открытое письмо к президенту России Владимиру Путину

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Открытое письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие закона "Об ответственном обращении с животным" направили деятели искусства, медики, ректоры вузов, сообщила ТАСС телеведущая Илона Броневицкая. Копия письма имеется в распоряжении редакции ТАСС.

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Среди подписавших письмо заслуженные деятели культуры и искусства Светлана Немоляева, Инна Чурикова, Чулпан Хаматова, Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентин Гафт, ректоры ветеринарных академий, руководители зоозащитных организаций из Чувашии, Нижегородской, Воронежской и Белгородской областей.

"Безнаказанное убийство ни в чем неповинных живых существ, равнодушие к их страданиям, вызывало и вызывает резкий протест и неприятие в обществе. Примером тому могут служить массовые общероссийские митинги и пикеты после истории с хабаровскими "живодерками", после обнаружения трупов убитых животных в московском приюте "Вешняки", многолетнее тотальное умерщвление в Якутске, массовый уличный отстрел в Дагестане и многие другие случаи", - говорится в письме.

Подписавшиеся отмечают, что принятия закона ждут уже много лет.

"Сегодня людям этот закон необходим не меньше, чем животным. Воспитание доброты посредством государства - самая важная функция государственной власти", - считают авторы письма.

История законопроекта

Законопроект "Об ответственном обращении с животными" был внесен в Госдуму осенью 2010 года и принят в первом чтении в марте 2011 года. В последнее время отсутствие подобного федерального закона вызывает большой резонанс в обществе.

Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству РФ. Депутаты Госдумы 20 июня 2017 года в очередной раз перенесли рассмотрение резонансного законопроекта об ответственном обращении с животными.

Ранее планировалось, что эта инициатива будет рассмотрена во втором чтении 14 июня, затем называлась дата 21 июня.

Законопроект содержит определение животного как существа, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся дальнейшие нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Это определение позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с животными. В частности, планируется ввести несколько новых статей в КоАП.

Законопроект предусматривает регистрацию домашних животных, отлов бездомных животных, их стерилизацию, вакцинацию и возврат в место обитания. Также планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и производство соответствующего контента. Будет определена ответственность владельцев домашних животных, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.

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Персоны
Гафт, Валентин Иосифович Хаматова, Чулпан Наилевна Лещенко, Лев Валерьянович Пьеха, Эдита Станиславовна Розенбаум, Александр Яковлевич Немоляева, Светлана Владимировна
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